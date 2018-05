Crimen de Leticia Rosino | El pastor, sobre su hijo: "Me dijo que venía de buscar a la chica"

El programa Espejo Público de Antena 3 ha tenido acceso al testimonio del pastor, padre del menor confeso del crimen de Leticia Rosino, dos días después de que la joven tabaresa fuera asesinada. En los estractos que el programa ha hecho públicos, el pastor niega en todo momento tener algo que ver con el crimen y atribuye el intento de involucramiento de su hijo a que "es un mentiroso compulsivo".

El hombre de Castrogonzalo también reconoce en el vídeo que golpeó con una fusta a su hijo tras "correrse la escuela" y lo mandó a cuidar a unas ovejas que, horas más tarde, se encontró solas en la finca. Horas más tarde, cuando todo el pueblo buscaba, sin suerte, a Leticia Rosino, el pastor no encontró signos de nerviosismo en su hijo: "No le noté nada, tampoco. No le noté nada. Más sereno que nada" explicaba el pastor.

Al llegar tarde el autor confeso del crimen, su padre le preguntó donde estaba a lo que el menor de edad comento: "Vengo de buscar que se ha perdido una chica".

Estos son los extractos íntegros de la conversación que ha salido a la luz:

¿Por qué cree que su hijo le involucró a usted en el crimen?

No me diga por qué. Porque es un mentiroso compulsivo. Estoy tranquilo porque no tengo ninguna huella, que a mí me quiten que le he puesto la mano encima. Decía que me había ayudado a mí a tirarla.

Usted decía: "Di la verdad, di la verdad"

Delante de usted fue lo que dijo

Lo dijo, lo dijo. Y, entonces, usted ya, ahí, dijo: "Has sido tú"

¡Hombre!



Resulta que me llamó el educador también, que se había corrido la escuela con un tal V€ para ir a comprar unas zapatillas. Pues subí para allá arriba. De esto que tenía allí la fusta encima, y como€

¿Y usted le golpeó?

Le di un poco así detrás de la oreja, porque es que sino no haces vida de él, ¿sabes? Fue cuando le he dicho: ¿Esta mañana, por qué te has corrido la escuela? Que me ha llamado el educador. "Que yo no". ¿Cómo que tú no? "Que yo no me he corrido ninguna escuela" Fue cuando le aticé un poco. Le dije tira para abajo. Tira para La Pedrerina, que es donde ocurrió el tema este.

¿Usted en algún momento se encontró con Leticia?

No, no.

¿La vio en algún momento?

No la vi.



Cuando usted vuelve de allí, las ovejas se encuentran allí, donde no quería usted que estuvieran.

No, Estaban en la finca, pero solas. Y no estaba ni el perro, ni él. Dije, no estarဠO está enroscado o durmiendo allí entre las hierbas. Cuando, levanto la cabeza y le veo que viene hacia mí.

¿Le notó nervioso? ¿Le notó algo?

No le noté nada, tampoco. No le noté nada. Más sereno que nada.

¿Cuándo vuelve a ver a su hijo? ¿Sobre que hora?

Le vi sobre las nueve o así. Machó a las once y hasta las dos o doce y pico no volvió. ¿De dónde vienes? Dice, vengo de buscar que se ha perdido una chica.

¿Usted pensó algo?

No quise pensar en eso, porque lo que menos se me da a mi cuenta€ Pero me dijo que venía de buscar a la chica, fíjate.