La Cámara de Comercio exige desbloquear el proyecto de ampliación de Leche Gaza

La Cámara de Comercio ha lanzado una dura crítica a las administraciones públicas, en especial al Ayuntamiento de Zamora, por mantener en situación de bloqueo los planes de expansión de la fábrica de Leche Gaza en el sector "Almaraz". Una paralización que asciende ya a dos años desde el inicio de los movimientos de la cooperativa y que se fundamenta principalmente en un par de razones. La primera fue la tardanza del propio Consistorio zamorano en dar luz verde a la actuación, algo que comenzó a colmar la paciencia de los ganaderos. Y la segunda, ya con el visto bueno de la capital, ha sido la negativa de Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de aprobar el proyecto aduciendo que los terrenos de la futura ampliación se encuentran en una zona con "riesgo alto de sufrir inundaciones" en avenidas cuyo periodo estadístico es de 500 años.

La organización de comerciantes no entiende cómo es posible que un proyecto de riqueza como el que maneja Leche Gaza pueda continuar parado dos años después de echar a andar. "Queremos que vengan empresas de fuera a salvarnos y se nos llena la boca diciendo que queremos albergar inversiones millonarias de cuento de hadas, pero no somos capaces de tratar adecuadamente a las iniciativas propias que ya existen aquí, que apuestan por Zamora y que además llevan el nombre de nuestra provincia allá por donde van", han detallado. "Esto no es ni razonable ni coherente con lo que vemos que está pasando en Zamora, puesto que tendría que hacerse justo lo contrario: ser más rápidos y ávidos que nadie para que el que quiera invertir en Zamora lo tenga fácil, sencillo y se sienta arropado y ayudado en todos los sentidos", han añadido.

El órgano empresarial, por lo tanto, ha solicitado a las administraciones competentes "y en especial al Ayuntamiento de Zamora" que busquen soluciones técnicas al problema. "Cualquier otra respuesta distinta a la de facilitar este proyecto y que provoque que la inversión se materialice fuera de nuestra provincia no será entendida por el conjunto de la sociedad zamorana", han advertido.