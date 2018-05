El Plan de Sequía de la Diputación mejorará el abastecimiento de agua en 38 pueblos

A falta de un mes para el comienzo oficial del verano, la Diputación de Zamora destina más de dos millones de euros para tratar de atajar los dos principales problemas del periodo estival: la escasez de agua y los incendios.

Dos asuntos íntimamente relacionados no solo por su idiosincrasia, sino también porque ambas cuestiones están contempladas en el Plan de Sequía que ayer fue aprobado por la Corporación provincial con los votos a favor del Grupo Popular, Ciudadanos y PSOE ante la abstención de Izquierda Unida.

El Plan, presupuestado en 2,1 millones de euros, prevé la reparación de depósitos, el saneamiento de arroyos, la habilitación de nuevas captaciones de agua, la construcción de estaciones de tratamiento de agua potable o pozos de sondeo y otras actuaciones encaminadas a la mejora de la red de abastecimiento de agua potable en 38 pueblos de la provincia. Todo para lidiar con uno de los principales caballos de batalla de la institución provincial y garantizar un bien de primera necesidad que, ya sea por escasez, contaminación o averías cada verano acaba dando numerosos quebraderos de cabeza.

Así, entre las obras más onerosas, figuran la construcción de un depósito elevado en Pajares de la Lampreana por casi 200.000 euros, la instalación de una planta de osmosis inversa en Aspariegos por 130.000 euros o la mejora en el abastecimiento de Rábano de Aliste por 127.000.

Pese al calado de las actuaciones, su aprobación no estuvo exenta de debate. Tal y como reprochó el diputado de Ciudadanos, David Carrión, no está justificado el porcentaje de aportación de los distintos Ayuntamientos además de que el gasto no se podrá realizar hasta el año 2019 con cargo a remanentes de Tesorería, tal y como refleja también uno de los reparos del informe de Intervención. "Lo que la Ley reconoce como excepcional, se está convirtiendo en habitual por la demora en los plazos", lamentaba el portavoz del Grupo Mixto.

Por su parte, Laura Rivera reconoció la necesidad de las obras "aunque con la característica de que ni están todas los que son, ni están todas las que están". Pese a su denominación, la portavoz de IU discrepó que en el origen del meollo: "No corresponde a que haya sequía, corresponde a que año tras año se vienen necesitando porque hay problemas estructurales de abastecimiento de agua en la provincia y son obras muy necesarias pero no son excepcionales, sino que son habituales".

Además, en referencia al calibre de la cuantía presupuestada, Rivera consideró la idoneidad de una convocatoria púbica para todos los municipios de la provincia como se hace en el caso de otras subvenciones y reclamó un procedimiento "abierto, transparente, objetivo y, en definitiva, más democrático". En la misma línea, Antonio Plaza insistió en que muchas de las obras presupuestadas coinciden con necesidades que, según sus palabras, "tienen casi todas las localidades de Zamora". De ahí que el PSOE también fuera partidario de una convocatoria específica para este tipo de ayudas.

Por alusiones, Juan Dúo aseguró que todas las solicitudes recibidas han sido aprobadas manifestando que un procedimiento "más democrático y más abierto de lo que se ha hecho, es imposible hacerse".

De forma paralela, el Plan de Sequía llevó aparejado el Plan de Empleo Forestal. Así las cosas, el dinero para financiar las obras de mejora en las redes de abastecimiento de agua saldrá de los remanentes de Tesorería (casi 1,8 millones) mientras que casi 400.000 euros serán aportados por los propios Ayuntamientos y otros 200.000 provendrán del fondo de contingencia expresamente para el Plan de Empleo Forestal.

Por otro lado, durante el Pleno extraordinario también se autorizó la modificación de créditos referida al Plan Municipal 2018/2019 por 2,1 millones de euros para el mantenimiento de cementerios, parques y jardines, alumbrado público o instalaciones deportivas. Unas obras recogidas en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 14 de mayo.

Esta convocatoria bianual y de resolución única volvió a enfrentar al equipo de Gobierno y a oposición por su forma y demora. Tanto IU como PSOE pusieron entredicho el "injusto" reparto de las ayudas ya que, a su parecer, perjudica a los Ayuntamientos que tienen más anejos, "a veces con más habitantes que los que tiene el propio Ayuntamiento", reprendió Rivera. Al decir de Plaza, la aprobación de esta modificación de créditos, una "aparente cuestión técnica y menor", encerraba "una fuerte carga política" al dejar al margen del Plan a la capital y a los municipios de Benavente, Toro y Morales del Vino por tener más de 2.000 habitantes. A este respecto, Juan Dúo negó sus acusaciones y recordó que estas localidades tendrán una subvención nominativa en las mismas condiciones que el resto de pueblos para ejecutar las obras que consideren oportunas.

La Corporación también dio luz verde a los programas Dipnamiza I y II por 2,5 millones de euros que ya recibieron el visto bueno de los sindicatos la pasada semana y que permitirán contratar a unas 650 personas del medio rural. Dos líneas que, a ojos de David Carrión, difieren en la "flexibilidad" de contratación para los Ayuntamientos debido a las condiciones impuestas por el Gobierno regional, institución que cofinancia con 519.000 euros el Dipnamiza II.

A juicio de Izquierda Unida, los planes generales de empleo del órgano provincial "están enmascarando la pérdida neta de empleo público en las Administraciones locales y además, están sustituyendo empleo fijo por temporal y precario (...) Son una tirita para una gran hemorragia", ilustraba. Por su parte, el socialista Antonio Plaza reprochaba la tardanza en los plazos de estas subvenciones y coincidía con IU en que estos programas son un "parche" que mitigan un problema de paro estacional pero que no resuelven el problema de fondo: el desempleo "estructural" de la provincia.

Ante las críticas, el popular Aurelio Tomás recordó que el empleo no es competencia de la Diputación pero que, dada la situación económica, el órgano provincial destina una importante cuantía que cumple una doble función: ofrecer empleo y permitir beneficiarse a los Ayuntamientos del trabajo realizado.