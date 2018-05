Dos promotoras con suelos reclasificados desde 1999 se quejan del nuevo mercadillo

El mercadillo de los martes ha encontrado nuevos enemigos tras conocerse la ubicación definitiva que ocupará a partir del mes de septiembre. Se trata de dos promotoras inmobiliarias que tienen parcelas en las inmediaciones del camino de Las Claras y en los terrenos de Renfe Residencial. Pese a que aún no existe periodo de alegaciones, tanto Almoher como Covipro se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Zamora para mostrar su disconformidad con el espacio ocupado al considerar que perjudicarán sus intereses y prever que los días de feria no podrán acceder a las mismas. Unos condicionantes que no preocupan en la Casa de las Panaderas, puesto que los terrenos afectados fueron recalificados en 1999 y desde entonces nunca se ha planteado la posibilidad de urbanizarlos por parte de los propietarios.

Los escritos remitidos por ambas promotoras al Ayuntamiento de Zamora inciden en el daño que el mercadillo puede provocar al valor de los terrenos. Consideran las empresas, de hecho, que el traslado de la cita de los martes hacia el camino de Las Claras podría perjudicar sus intereses "tanto para acceder a las parcelas en los días del mismo como por que pueda infravalorarlas". Unos extremos que el equipo de Gobierno niega de manera tajante, en tanto en cuanto no está sobre la mesa desarrollar estos dominios. "Y cuando eso ocurra, se hablará y negociará como debe de ser", apuntan fuentes de Alcaldía.

En el Ayuntamiento de Zamora no conciben cambiar nuevamente la ubicación del mercadillo, puesto que consideran que nunca lloverá a gusto de todos y en este nuevo lugar los problemas son mínimos. "El acceso a las parcelas se realiza desde abajo, desde la rotonda de la estación, por lo que no habría problemas en este sentido", defienden en el Consistorio en contrapunto con lo expuesto por los propietarios. "Además, en una de las parcelas se hizo un estudio de detalle que ya ha caducado y en la otra ni si quiera lo ha habido nunca", añaden. "Si se quisiera urbanizar, algo que no se ha hecho desde 1999, se tardaría mucho tiempo en poner en marcha. Y en cualquier caso, en ese momento nos sentaríamos a hablar para llegar a un acuerdo", expresan en desde Alcaldía.