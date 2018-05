Música en las manos

Dan la espalda al público, no se están quietos ni un minuto, no tocan ni un instrumento y encima, parece que se llevan todos los aplausos. Son unos incomprendidos para el gran público, pero a fin de aclarar que "dirigir es más que mover los brazos", Ignacio Nieto Miguel, doctor en Historia y Ciencias de la Música, acercó el papel de los directores de coro y orquesta a los asistentes de la última jornada del festival "Pint of Science" celebrado en el Ávalon Café.

Lleva veinte años dirigiendo y, por experiencia, sabe que son una figura poco entendida. "El público no sabe muy bien lo que hace y no se imagina el trabajo que hay detrás", explica. Para él, los directores son como cebollas. No porque a veces hagan llorar, que también, sino porque su tarea va por capas. "Con nuestros gestos hacemos de guardias de tráfico, tenemos que ordenar a las personas y a la música: ponerlas de acuerdo, hacer que vayan a la misma velocidad, que las notas estén correctas, etcétera", enumera. Hasta aquí la parte más mecánica. "Después, podemos ir a una siguiente capa: en la música, al igual que otras disciplinas artísticas, al final se trata de contar historias y destacar pequeños elementos y matices". Así, mientras que con la mano derecha marcan el argumento, el ritmo y la velocidad de la obra, con la mano izquierda introducen los personajes y los giros, siempre acorde a los ideados por el compositor, en un lenguaje universal pese a que cada maestrillo tenga su librillo.

Por último, la parte más humana. "Luego hay una tercera capa en la que no solo vale con contar una historia sino que esta tiene que convencer, impactar y conmover. Un espectador no puede volver a su casa en el mismo estado en el que fue al concierto. De alguna manera, se trata de arañar un poco en el corazoncito de quienes nos escuchan. Todo el cuerpo, el gesto y la mirada tienen que integrar lo que tú quieres contar para los músicos lo interpreten y se llegue al "summum" del concierto con el público transformado, conmovido por una historia", enfatiza.

Parece complicado, pero sostiene que todo se aprende haciendo: "Por mucho que uno haga cursos o se forme en dirección en un conservatorio, al final los directores se forjan sabiendo mucha música y dominando la partitura del compositor. A partir de ahí, entra el factor humano. Por muy clara que tengamos los directores la historia en la cabeza, dependemos de transmitírsela a otras personas para que ellos la cuenten. Nuestro instrumento musical son todos los músicos a los que dirigimos, por lo que la labor más complicada para nosotros es establecer un modelo de liderazgo en el que consigamos que cada uno de los músicos esté comprometido con la historia que queremos contar porque si no, hay una interferencia fundamental que hace que el proceso de comunicación con el público no funcione".

Entre sus referentes, figura el ilustre toresano recientemente fallecido Jesús López Cobos, quien fue uno de sus primeros profesores de dirección de orquesta. "Aunque en España tardó en valorarse, ha sido uno de los grandes directores de la segunda mitad del siglo XX y de comienzos del XXI a nivel internacional", destaca. Precisamente, el movimiento de sus manos inspiró el documental titulado "Música en las manos", aún por estrenar. "Al final, un director con las manos tiene que dibujar la música", reflexiona.

Nieto Miguel fue el encargado de clausurar el festival "Pint of Science" que, en su traducción al español, significa literalmente una pinta de ciencia. Pero, ¿la música es una ciencia o una cerveza? "Para mí no hay distinción entre música y arte, es saber. Para ser buen músico tienes que tener una base técnica y a partir de ahí puedes empezar a trabajar con la transmisión. La física es un arte al igual que la pintura tiene mucho de ciencia, todo confluye, todo tiene un fin compartido que es aportar conocimiento al saber común".