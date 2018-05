La juez ordena juzgar a un padre al que su hija se niega a ver por miedo

Un padre, sobre el que pesa una orden de alejamiento de su hija de 11 años y de su exesposa a petición del fiscal, por presuntos episodios de maltrato a la niña y de violencia de género sobre la mujer, será finalmente juzgado después de que la magistrada que investigó la denuncia haya encontrado indicios de la comisión de ambos delitos por parte del hombre, de iniciales S.R.G., vecino de la capital.

En su auto de apertura de juicio oral, del que dará traslado a la Fiscalía provincial para que califique los hechos y pida las penas de prisión que considere oportunas, la juez estima que existen pruebas para imputar a S.R.G. la agresión a su hija menor "en diversas ocasiones, propinándole tortazos, empujones, un golpe con un libro, y un golpe en la cabeza, entre otras agresiones". A estas supuestas agresiones le agrega insultos y gritos, además de otras conductas graves como el que la haya "dejado sola en algunas ocasiones". La juez recoge en su relación de "hechos punibles" que el imputado "ha provocando con todas estas agresiones que la menor llegara a manifestar que "prefiere morirse a estar con su padre"", cuando se le ha preguntado, lo que es compatible con la "situación de angustia" en la que la juez afirma que se encuentra la menor de edad, al tiempo que describe como "muy dañada la relación de padre e hija".

Respecto del delito de violencia de género, la magistrada sostiene que le propinó un fuerte empujón a su expareja, acreditado por testigos. El auto recoge el informe del CEAS, ratificado por las técnicos que examinaron a la niña y concluyen que no es necesaria una intervención para restablecer el contacto entre ambos "porque la niña no desea tener relación con el padre y tiene capacidad para saberlo", y que ""no está manipulada"", como el padre había alegado en su día.