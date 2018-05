Casi 3.000 personas apoyan ya endurecer las penas para menores

Casi 3.000 personas han firmado ya en la página chage.org para endurecer las penas de reclusión para los menores que han cometido delitos de gravedad, como el asesinato de la joven zamorana Leticia Rosino Andrés, una iniciativa promovida por Paula Araujo Díaz, la delegada en Zamora de la Plataforma 18M, impulsada para que se mantenga la prisión permanente revisable.

La iniciativa surge para lograr el mayor respaldo ciudadano posible a esta petición que se hará llegar al Gobierno para que se replantee la Ley del Menor, su modificación para reconsiderar el castigo a imponer cuando los adolescentes han cometido delitos como el asesinato o la violación, en la actualidad penados con 8 años máximos de reclusión y cinco de libertad vigilada para los que tiene entre 16 y 18 años (antes de cumplir la mayoría legal); y de cincos años de internamiento para los que tienen entre 14 y 15 años (hasta cumplir los 16).

Araujo Díaz explica que la iniciativa, surgida tras el asesinato de Leticia Rosino, pretende que los menores que sean juzgados por hechos delictivos muy graves no cumplan "condenas ridículas y estén en la calle en nada", apunta. La delegada de la Plataforma 18M -que también ha impulsado una concentración y una manifestación para el día 27 de mayo, dentro de una semana, para recordar a la víctima del crimen de Castrogonzalo y por la reforma de la Ley del Menor- persigue que las penas no supongan un "paseo por el centro de menores" de Zambrana, en Valladolid.

En ese centro especial del Menor permanece el adolescente de 16 años, vecino de Castrogonzalo, que está siendo investigado por la Fiscalía de Menores como autor del asesinato de la joven de Tábara desde el día 6 de mayo, tras confesar ante la juez de Benavente y ante la fiscal de Menores que investiga el crimen.

Araujo Díaz insiste en que las penas que se les impongan se correspondan con la gravedad de los delitos que cometen, que no son "ni robos, ni hurtos, ni peleas", casos para los que la Ley del Menor puede dar resultados, declara, pero no en los supuestos más graves, que "no son chiquilladas", subraya. E insiste en que ha matado a un ser humano, a una mujer inocente, que se único delito fue salir a pasear por su pueblo, como hacía cada día" y que tuvo la mala suerte de "cruzarse en el camino de ese menor De ese depravado sexual".

La delegada de la Plataforma 18M reitera que el acusado "es un asesino" para el que la condena debe ser correlativa a la gravedad de esa infracción penal, en todo caso, superior a los 8 años máximos que puede cumplir, primero en Zambrana y, después, en un centro penitenciario, Topas, si así lo decide el juez.