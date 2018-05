La Plataforma 18M y la familia de Leticia instan a manifiestarse para cambiar la Ley

Los zamoranos podrán mostrar el 27 de mayo su respaldo y solidaridad a la familia de Leticia Rosino Andrés, asesinada por un adolescente de 16 años en Castrogonzalo, durante la concentración que comenzará en La Marina, a las 11.00 horas, desde donde partirá una manifestación hasta la plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno, actos impulsados de la Plataforma 18M en colaboración con los padres, el hermano y el novio de la joven nacida en Tábara.

Esta movilización servirá, no solo para recordar a Leticia, sino también para exigir a los políticos que modifiquen la Ley del Menor y que se incluyan penas de reclusión más elevadas para castigar los delitos graves, como este crimen de Castrogonzalo, explica Paula Araujo Díaz, la delegada de la Plataforma 18M que recoge firmas para que la prisión pemanente revisable se mantenga.

La familia de Leticia trabaja en estrecha colaboración con la organización para cambiar la Ley del Menor por el endurecimiento de las penas, "para luchar por la memoria de mi novia, y porque no es normal que no puedas salir sola de casa, que tengas que mirar hacia atrás, que no puedas vestir como quieras", decaraba a La Opinión-El Correo de Zamora David Alonso, la pareja de la joven asesinada a los 32 años.

La otra razón de peso, el endurecimiento de las penas. David cree que es necesario "que cualquier chaval de 16 años que vea esto no pueda pensar "para lo que me va a pasar si mato a alguien, pues voy a hacerlo", por lo menos si ven que hay un castigo duro..."

La Plataforma, que contará con la presencia de su secretario nacional, Rafael León Camacho, busca mover las conciencias de los legisladores y de los ciudadanos en la lucha por el endurecimiento de estas penas, agrega Apula Araujo. Consciente de esa reforma no afectaría al acusado del crimen de Leticia, David Alonso reitera en que este tipo de actos deben ser castigados "para que los responsables no vuelvan a la calle en pocos años, como ocurrirá con el acusado de asesinar a su novia. La lucha "es por todas vosotras, por todas las mujeres", remarca una vez más.