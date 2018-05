Zamora opta un año más al 1,5% cultural para el Puente de Piedra y el Mercado

El Ayuntamiento de Zamora concurrirá un año más a la convocatoria del denominado "1,5% cultural" del Ministerio de Fomento para financiar las obras de rehabilitación y reforma tanto en el Puente de Piedra como en el Mercado de Abastos. Una decisión que tiene su base, en parte, en la tercera negativa consecutiva para recibir los fondos europeos del desarrollo sostenible, los llamados EDUSI. Ante esta situación y por la urgencia que presentan ambos edificios, el Consistorio pedirá esta nuevamente esta partida en una aspiración que se remonta diez años en el tiempo.

El alcalde, Francisco Guarido, ha confirmado que la capital se postulará ante Fomento para conseguir el dinero necesario con el que rehabilitar el Puente y el Mercado. "Vamos a insistir en estos dos proyectos porque vienen de mucho tiempo atrás, no solo de este equipo de Gobierno", ha señalado. "No somos partidarios de cambiar los objetivos, pero sí de cambiar la presentación de estos proyectos de cara a que estén más documentados y más amplios", ha añadido. "Sería incongruente por nuestra parte dejarlos de lado y apostar por otros, porque no tendría sentido tirar por la borda tanto el nivel de trabajo como el nivel de gasto empleados a lo largo de los últimos años", ha expresado el alcalde del Consistorio zamorano.