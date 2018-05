Los pensionistas lamentan la pérdida de tirón tras la subida anunciada por Rajoy

El "parche" que, a juicio de los pensionistas, ha supuesto el anuncio de Mariano Rajoy para elevar las prestaciones toda vez que se aprueben definitivamente los Presupuestos Generales del Estado no ha hecho sino enfadar más aún a los sindicatos, que aseguran que esta maniobra supone "improvisar en vez de consensuar". Un centenar de ciudadanos salió ayer nuevamente a las calles de la capital para reclamar al Gobierno que se siente en la mesa de negociación y convoque el Pacto de Toledo para garantizar las pensiones en el futuro. Una concentración mucho menor en afluencia respecto a las realizadas durante convocatorias anteriores, pero en la que se mantuvo en el ambiente el anuncio de la "huelga general" que desde Zamora pretenden poner en marcha en el caso de ganar adeptos alrededor de España.

El responsable de la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT en Zamora, José Antonio Villarino, mostró ayer su firme intención de continuar con la recogida de apoyos para conseguir esa huelga general que respalde las reivindicaciones de los mayores. "En la última manifestación hablé de esa huelga y puedo decir que está surtiendo efecto tanto a nivel regional como nacional, porque nos estamos encargando de que así se transmita a Madrid", señaló. "Zamora pide una huelga general porque es el único camino que tenemos", expuso el sindicalista.

Villarino, además, valoró el "daño" que el anuncio de Mariano Rajoy ha provocado entre los pensionistas zamoranos. "Estábamos bastante ilusionados porque parecía que por fin Zamora se iba a destetar, pero llegó Rajoy a hacer una promesa que es mentira y se lo ha creído mucha gente, por lo que ha hecho mella entre los jubilados", indicó. Sobre la escasa participación de gente en la concentración de ayer, además, expuso que el problema radicó en "la falta de propaganda", aunque eso "no será impedimento para que los pensionistas sigan saliendo a las calles cada cierto tiempo".

Por otra parte, su homónimo en Comisiones Obreras, Teo Movilla, apeló a la convocatoria del Pacto de Toledo para llegar a un acuerdo. "El Gobierno ha puesto un parche que no conduce a nada en vez de atajar el problema de fondo, algo que solo se puede hacer yendo al Pacto de Toledo. Un pacto que ha funcionado desde 1995 hasta 2011, pero que este Gobierno se ha cargado", comentó. "Nosotros vamos a seguir defendiendo las pensiones a capa y espada. Pero no las nuestras, sino las del futuro. Hablamos de que en 2042 habrá en España 15 millones de pensionistas y no se puede alargar más el problema", detalló.

Movilla enumeró las propuestas realizadas por los sindicatos y que ayer mismo fueron registradas en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zamora tras la concentración. "El mejor ingreso que puede tener el Estado es la creación de empleo, la persecución del fraude fiscal y la subida de las cotizaciones", indicó.