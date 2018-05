Zamora saldrá a la calle para recordar a Leticia Rosino y exigir penas más duras

La Plataforma 18M ha impulsado una concentración en La Marina para el día 27 de mayo, a las 11.00 horas, que se convertirá en una manifestación, para recordar a Leticia Rosino Andrés, asesinada por un adolescente de 16 años el 3 de mayo, y para reivindicar la modificación de la Ley del Menor al objeto de que delitos graves, como este crimen de Castrogonzalo, se castiguen con penas más elevadas, "que cualquier chaval vea que si comete un asesinato tendrá años de cárcel, no los ocho como máximo que hat ahora", explicaba el novio de la joven, David Alonso, quien se sumará a esta movilización junto a la familia de la víctima.

La Plataforma, que contará con su secretario nacional, Rafael León Camacho, si no surgen imprevistos, solicitará este jueves los permisos para llevar a cabo este acto para mover las conciencias de los legisladores, los políticos, y de los ciudadanos para luchar por el endurecimiento de estas penas "porque no juatifica el asesinato que el acusado sea de una familia desestructurada", declara la demegada de la organización en Zamora, Paula Araujo Díaz. Ella mejor que nadie sabe lo que esa circunstancia supone en la vida de una menor de edad, "yo procedo una familia así, fui maltratada, fui conflictiva de niña, pero nunca intenté matar a nadie. No me sirve esa excusa".

La cita se ha fijado en domingo para conseguir la mayor participación posible, "facilitar a los zamoranos la asistencia" a un acto "para recordar a Leticia, en primer lugar", manifiesta David Alonso, y, "en segundo lugar, para luchar por cambiar las leyes y que la gente nos ayude porque estamos desamparados".

Consciente de que una ampliación de las penas de prisión no servirán para imponer un mayor castigo al acusado del asesinato de su pareja Leticia, el joven insiste en que este tipo de actos deben ser castigados "para que los responsables no vuelvan a la calle en pocos años, porque, sino, alguno puede pensar "para lo que me va a caer, pues lo hago"".

Y David Alonso vuelve a reiterar que su lucha, además de por la memoria de su novia, "es por todas vosotras, por todas las mujeres, porque no tengáis que tener miedo de ir solas por la calle, que podáis vestir como queráis y que no tengáis que mirar atrás para ver si alguien os persigue".