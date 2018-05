CCOO y UGT regresan hoy a las calles en defensa de unas pensiones dignas

Tras las concentraciones celebradas meses atrás y bajo el lema "No nos conformamos", jubilados y pensionistas volverán hoy a tomar la plaza de la Constitución a las doce del mediodía. Al no existir Banco de España, no lo rodearán como está previsto de forma simbólica en el resto de ciudades españolas, pero sí se concentrarán frente a la Subdelegación del Gobierno para reclamar unas pensiones dignas.

Tal y como recordaba ayer Manuel Prieto, secretario general de Comisiones Obreras, ya lo habían advertido: si los Presupuestos Generales del Estado no adecuaban las pensiones a sus reclamaciones, volverían a la calle. "Ese asalto de mata que han hecho con los presupuestos para contentar a pensionistas y jubilados creemos que es un error, que vuelve a ser un intento por que la gente no salga a la calle, es un remedio de pan para hoy y hambre para mañana, eso de subirlas con el IPC para los dos próximos años no puede conformarnos", sostenía el secretario general de CCOO.

En la misma línea, su homólogo de UGT, Ángel del Carmen, se dirigía al Gobierno para decirle que "no valen ya componendas" políticas. "Se ha demostrado que lo que veníamos diciendo los sindicatos y las asociaciones de pensionistas era cierto: hay dinero para las pensiones (...) Y no pueden ser un contrato político o algo ideológico, son un derecho", defendía.

Pese al anuncio de la revalorización de las prestaciones más bajas en función del IPC, para Teo Movilla, secretario de pensionistas de CCOO, se trata de un "parche" que "no aborda el problema en serio". De ahí que desde la organización reclamen "más consenso y menos improvisaciones".

Por su parte, José Antonio Villarino, de UGT, va un paso más allá y propone una huelga general. "Estar mareando a los ciudadanos todos los meses no me parece muy bien, yo soy partidario de hacerle a este Gobierno una huelga general", confesaba ayer haciendo un llamamiento a la ciudadanía para, de momento, secundar la concentración de hoy.