Zamora se vuelca con sus mascotas

Zamora celebra el próximo domingo 10 de junio la Can We Run Zamora, un evento solidario y diferente donde las personas y sus perros serán los protagonistas. La carrera, patrocinada por el Ayuntamiento de Zamora y Fundación Caja Rural, cuenta también con la colaboración de la asociación " Corriendo con el Corazón de Hugo", CocaCola, Boomerang y la protectora Scooby Zamora.

Can We Run Zamora forma parte de un circuito nacional organizado por Prensa Ibérica que se celebrará en las regiones donde está presente el grupo: Alicante, Benavente (16 de septiembre), Gran Canaria, Gijón Málaga, Mallorca, Vigo y Zamora (10 de junio).

Tanto en las ciudades sedes del evento como en los diferentes recorridos se buscará que la carrera se desarrolle en un entorno acondicionado para los perros, en el caso de Zamora será el Bosque de Valorio y en Benavente el Prado de las Pavas. La prioridad es la comodidad tanto de las mascotas como de las familias. Cada edición se celebra en parques céntricos, urbanos, emblemáticos y que puedan albergar una carrera de perros para unos 400 participantes con sus mascotas.

La Can We Run Zamora aúna elementos lúdicos y de divulgación con un componente solidario, ya que una parte de las inscripciones será donada a la protectora de animales Scooby. Los primeros participantes en llegar a meta obtendrán un trofeo, aunque cabe señalar que el fin último de esta iniciativa no es competitiva, sino fomentar la práctica activa del deporte, pasar un día en familia y divulgar buenas prácticas a la hora de tener una mascota.

La jornada se celebrará en el Bosque de Valorio y el recorrido se prolongará entre 1,5 (categoría Familia) y 3,7 kilómetros (categoría Runner), por lo que la participación está abierta a todas las razas caninas y dueños.

La carrera dispone de una página web a través de la cual se tramitarán las inscripciones anticipadas, http://smartchip.es/can-we-run, con un precio de 7,00 euros (adulto + perro) y de 5,00 euros (niños hasta 16 años + perro). Los inscritos podrán participar en la carrera, así como disfrutar de todas las actividades y servicios incluidos dentro de la Can We Run Zamora 2018, desde las 9:30 hasta las 14:00 horas del día 10 de junio.

El Bosque de Valorio es uno de los entornos naturales más populares de la capital, un espacio donde disfrutar de la naturaleza, pasear, hacer deporte y pasar un día en familia. El día del evento además, acogerá talleres y charlas que girarán en torno a los animales de compañía. Tras la carrera se celebrará la entrega de trofeos y los más pequeños podrán participar en un concurso de dibujo. Uno de los momentos clave será la pasarela de adopción donde Scooby dará a conocer los perros que buscan un hogar. Además, durante el día, los participantes podrán disfrutar de zonas de juego, informarse de productos para sus mascotas, hacer consultas veterinarias a profesionales y, por supuesto, adoptar a alguno de los perros que acudirán a la Can We Run en busca de familia.

Una parte de las inscripciones de la carrera será donado a la protectora de animales Scooby Zamora con el fin de ayudarles a obtener mejores recursos y tratamientos y a encontrar nuevos dueños para sus perros de acogida.

La Opinión de Zamora y Prensa Ibérica organizan esta iniciativa que cuenta en su edicion zamorana con el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora y Fundación Caja Rural y con la colaboración de CocaCola, la Asociación "Corriendo con el Corazón de Hugo" y Boomerang.

Los interesados en participar pueden inscribirse a la través de la web de Smartchip (http://smartchip.es/can-we-run), en las oficinas de La Opinión-El Correo de Zamora (de lunes a viernes en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00horas) o el mismo día de la carrera en la Caseta del Guarda del Bosque de Valorio hasta media hora antes de la carrera. La inscripción incluye bolsa de participante con camiseta, bandana para el perro y dorsal así como la donación para Scooby Zamora.