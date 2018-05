"Hemos decidido trabajar de forma independiente para adaptarnos a las necesidades de nuestros asegurados"

Jesús Rodríguez comenzó su andadura en seguros en el año 1992. Los últimos años de su larga trayectoria en el sector de la mediación ha liderado el crecimiento y la expansión de GENEX SEGUROS, agencia exclusiva de Generali. Ahora, con un cambio en su modelo de mediación y como director de la correduría AENUS, habla en la entrevista de la evolución de su empresa y de los cambios en la distribución de seguros.

-Comenzó su carrera en seguros cuando las circunstancias eran muy diferentes de las actuales. ¿Cómo fueron sus principios y cuál ha sido su evolución?

-Comenzamos en el año 92 como "agente afecto", que era la denominación que por entonces tenían los hoy agentes exclusivos. Nuestra primera compañía, Generali, era poco conocida en España. La comercialización de seguros se repartía de manera muy diferente a la actual. La banca por entonces apenas había entrado en el negocio y la venta on-line no se conocía, aunque no es menos cierto que el nivel de aseguramiento "per capita" era mucho menor. En una pequeña oficina de la calle del Riego de Zamora, con aquellas circunstancias, mucha ilusión y con incansables horas de trabajo, fuimos creciendo año a año hasta convertirnos en lo que somos hoy en día. En la actualidad trabajamos en la empresa 15 personas distribuidas en tres oficinas ubicadas en Zamora, Madrid y Salamanca.

-Este año han decidido comenzar una nueva etapa con AENUS Correduría de Seguros con un modelo diferente.

-Ciertamente, acabamos de cumplir 25 años de nuestro primer contrato con "Assicurazioni Generali" y este ha sido el año en el que hemos decidido, de manera unilateral, resolver el contrato que hasta ahora nos vinculaba con Generali como agente exclusivo. Para nosotros nuestros asegurados, como no puede ser de otra manera, son el centro y el "leitmotiv" de nuestro negocio y por ello pensamos que la mejor manera de ser consecuentes con nuestra vocación de servicio es este cambio. En todo caso, esta decisión nos permite, respetando escrupulosamente la ley de mediación, modificar nuestro modelo de mediación.

-¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este cambio?

-En el sentido estrictamente legal, la agencia de seguros exclusiva actúa por cuenta de la compañía; en el caso de la correduría, actúa por cuenta del tomador del seguro. Por resumirlo de alguna manera, diría que hemos renunciado a la distribución de seguros de manera exclusiva de una sola compañía, para hacerlo con todo el resto del mercado asegurador y, sobre todo, con total independencia. En este momento y con AENUS Correduría de seguros, mantenemos contrato con las principales compañías del sector.

-¿Cómo afecta este cambio a los clientes que tenían antes?

-Realmente, siendo agente exclusivo de cualquier compañía, los derechos y obligaciones de las pólizas en una situación de extinción de contrato como la que nosotros hemos propiciado, corresponden a la compañía, y por tanto, es ésta quien decide a qué mediador se asignan o si llevan la gestión directamente desde sus oficinas centrales. Por tanto, efectivamente todas las pólizas que en su momento fueron contratadas a través de nuestra agencia han pasado a ser gestionadas por otros mediadores. El cliente se puede encontrar con la paradoja de tener sus pólizas repartidas entre varios mediadores, pero el cliente es soberano sobre sus contratos y es quien, en última instancia, decide con qué aseguradora y en qué mediador delega su confianza. Esta cuestión está generando cierta confusión entre nuestros clientes, los cuales no entienden en muchos casos la nueva situación. Aprovecho la ocasión para instar a todos aquellos que tengan dudas a este respecto a que contacten con nosotros. Estamos en las mismas instalaciones de siempre y con el mismo equipo de siempre.

-¿Por qué adoptó esta decisión a pesar de los años de vinculación?

-Como comentaba al principio, los tiempos han cambiado. Pensamos que, teniendo en cuenta nuestros particulares objetivos, y teniendo en cuenta el modelo de empresa por el que apostamos, una sola compañía no puede ser la solución. Cada aseguradora tiene una política comercial diferente, legítima por otra parte, que generalmente depende de su experiencia en determinados negocios, de su estrategia de crecimiento, o simplemente de aplicar los mandatos, en el caso de las multinacionales, que sus consejos de administración en los países de origen deciden. Por otro lado, existen las compañías especialistas y otros modelos de aseguramiento. Como le decía, nosotros tenemos vocación de servicio y cómo no, muy claro, que las necesidades de nuestros asegurados cambian y por tanto nos tenemos que adaptar. Tratamos de blindar al cliente de los vaivenes del mercado y de las aseguradoras y para ello, obviamente, necesitamos independencia y una oferta amplia que nos permita elegir entre la más óptima. Teniendo en cuenta todas premisas y alguna otra cuestión, tomar esta decisión no fue tan complicado.

-¿Cuál es su opinión respecto a la venta on-line?

-Yo hablaría más de la compra on-line. Es evidente que en los hábitos de compra se está produciendo un cambio importante en todos los ámbitos. Nuestro reto es adaptarnos a este cambio. Para nosotros es una clara oportunidad de negocio porque no solo nos permite la relación con nuestros clientes de manera inmediata, sino que también podemos llegar a cualquiera que tenga una necesidad de aseguramiento. Por nuestra parte, la apuesta es clara. Estamos en este momento inmersos en un plan de desarrollo tecnológico y digital que afortunadamente nos está permitiendo explorar con bastante éxito nichos de mercado que hasta hace poco tiempo eran impensables. No cabe duda que el futuro en la mediación va por facilitar al cliente la manera de comunicarnos sus necesidades, ya sean estas suscripciones de nuevos riesgos, comunicación de siniestros o simplemente cualquier necesidad administrativa; todo ello lógicamente, sin ninguna limitación ni horaria ni física.

-Siempre se ha hablado del mediador como alguien cercano, profesional y en quién confiar. Pareciera que las nuevas tecnologías anularan todos estos preceptos al ser mucho más impersonales.

-Al contrario, interpretamos las nuevas tecnologías como un instrumento que nos ayuda a interactuar con nuestro cliente de manera más eficiente y dar respuesta a sus necesidades con total inmediatez, pero no olvide que detrás de cualquier comunicación, sea por la vía que fuere, existe un equipo humano, que en el caso de AENUS, además de su dilatada experiencia, tiene una total implicación con quien demanda nuestros servicios. De hecho, diría que la principal fortaleza de nuestra correduría es el equipo de profesionales que cada día y desde sus diferentes responsabilidades, solucionan los problemas a nuestros clientes. Me gustaría aprovechar estas líneas para expresar mi reconocimiento a todos ellos.