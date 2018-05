La familia de Leticia Rosino se persona como acusación particular en la causa

La familia de Leticia Rosino Andrés, la joven de 32 años asesinada el 3 de mayo por un chico de 16 años en Castrogonzalo se personará en la causa como acusación particular, con el objetivo de que el adolescente cumpla la máxima pena que permite la Ley del Menor: ocho años de reclusión y cinco más de libertad vigilada. Pena que, en todo caso, ha sido calificada de "ridícula" por el novio de la joven dada la gravedad del acto criminal cometido, tal y como ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO.

Pese a que en la confesión, el joven descarta que hubiera violado a Leticia Rosino y que este aspecto concuerda con los resultados preliminares del análisis forense, la familia tiene aún muchas dudas sobre lo ocurrido. De hecho, su abogado, el zamorano Miguel Ángel Martín Anero, apunta, "con muchas reservas", que, "teniendo en cuenta la absoluta gravedad de los hechos y las circunstancias en las que aparece el cuerpo de Leticia, se podría deducir que existe algún delito más, que es lo que se está investigando. Como mínimo, la agresión sexual", concluye.

Sin posibilidad todavía de conocer las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Fiscalía de Menores -encargada de investigar el homicidio que ya ha calificado de asesinato, al estimar que hubo alevosía y ensañamiento- el abogado podrá asistir a futuras declaraciones del acusado y testigos, así como proponer pruebas encaminadas a esclarecer el crimen.

El letrado, que ha ensalzado la labor de la Guardia Civil en la investigación, así como en la pronta detención del menor que se confesó autor de la muerte de Leticia, no duda en calificar como "levísimo el castigo" que la Ley del Menor contempla para este adolescente. Martín Anero, que ha mostrado su disposición a "colaborar estrechamente con la Fiscalía de Menores, apoyarla", no ha podido efectuar ninguna valoración más del suceso, que califica de "un hecho extremadamente grave, no olvidemos que se ha sesgado una vida humana, la de una persona, una joven muy querida, comprometida, inteligente, y que nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie".