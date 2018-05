Fagúndez presenta su candidatura a la Alcaldía de Zamora en 2019

Antidio Fagúndez ya ha iniciado la carrera por la Alcaldía de Zamora. El socialista, después de dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos Federales en materia de Elecciones Primarias, ha formalizado ya en la sede del PSOE todos los documentos necesarios para optar a este puesto -formulario de concurrencia, adhesión al código ético del Partido Socialista y declaración de bienes-. Una vez formalizada, la precandidatura será remitida a los órganos federales del PSOE, estancia que se encargará de enviar los formularios oficiales a Ferraz para que el proceso eche a andar.

Fagúndez, secretario provincial de los socialistas desde hace unos meses, aspira a liderar la lista de su partido en las elecciones municipales de la capital zamorana por primera vez. Aunque es teniente de alcalde en el equipo de Gobierno de Francisco Guarido, donde IU y PSOE forman coalición, Fagúndez no fue cabeza de lista de su partido en las elecciones municipales del año 2015. Entonces fue el último de la lista del PSOE en entrar a formar parte del Pleno de la Casa de las Panaderas. La lista estuvo entonces liderada por José Luis Gómez, que después abandonaría el partido para pasar al grupo de no adscritos con Mari Cruz Lucas, que siguió el mismo camino. Esta última sigue en el Pleno, no así Gómez, que renunció y propició la entrada de Adoración Martín, sexta en la lista del PSOE en 2015. Martín ocupaba la sexta posición, solo una por debajo de Fagúndez. José Carlos Calzada y Soraya Merino fueron tercero y cuarta de la lista respectivamente. Los candidatos a la Alcaldía para 2019 pueden presentar sus candidaturas antes del próximo 1 de junio.