El proyecto, que ha costado 16.000 euros, podrá ser reutilizado

El Ayuntamiento de Zamora ha invertido en la elaboración de los diferentes documentos un montante que asciende a 16.000 euros sin que finalmente hayan servido para conseguir el dinero de los fondos europeos para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. En la primera convocatoria, la encargada de elaborar la estrategia fue la Fundación Rei Afonso Henriques, a quien se le pagaron 3.000 euros por este trabajo. Un movimiento no exento de polémica, puesto que la responsabilidad del rechazo en primera instancia fue descargada íntegramente en esta Fundación, de la que se dijo que "no está capacitada para un plan de esta envergadura".

Para la segunda convocatoria, el Ayuntamiento de Zamora decidió encargar un nuevo plan a una empresa "con bagaje en este tipo de estrategias". Se contó con los servicios, vía contrato menor, de la empresa Desarrollo de Estrategias Exteriores S. A. (DEX), a la que se pagaron 10.315 euros. Una cantidad que tampoco resultó ser suficiente a juzgar por el nuevo rechazo por parte de la Dirección General de Fondos Comunitarios.

En esta última ocasión, se gastaron aproximadamente 3.000 euros en mejorar ese proyecto ya existente. En total, 16.000 euros que no caen en saco roto, según ha apuntado Strieder: "Es un documento que ya tenemos y que nos servirá para conocer cuáles son las prioridades de Zamora y sobre qué objetivos tenemos que seguir trabajando".

La tercera negativa consecutiva que la Dirección General de Fondos Comunitarios ha dado a la ciudad de Zamora ha sentado mal en el seno del Ayuntamiento, donde consideraban el dinero DUSI como necesario para afrontar una serie de obras y estrategias que la ciudad necesita de manera urgente. El concejal Christoph Strieder ha mostrado la pesadumbre municipal tras conocer la noticia. "La verdad es que es algo triste, porque considerábamos que el proyecto estuvo bien realizado", ha señalado. "Teníamos un buen documento que fuimos modificando por el camino a medida que avanzaban las convocatorias y realmente ha sido una pena no haber podido conseguir los fondos necesarios", ha expresado.

La realidad es que el Ayuntamiento de Zamora confiaba en que a la tercera iba a ir la vencida, pese a tener que luchar con dos capitales como son Valladolid y Ávila, quien finalmente se ha llevado el gato al agua. "Teníamos esperanza en conseguirlo, pero finalmente no nos ha tocado a nosotros y sí a Ávila, que se llevará íntegros esos cinco millones que había presupuestados para Castilla y León", ha comentado el concejal encargado de diseñar y presentar esta estrategia.

La puntuación ha sido determinante en las tres convocatorias fracasadas. Todavía no se conoce cuántos puntos ha cosechado el Ayuntamiento de Zamora en esta última convocatoria, pero la Dirección General de Fondos Comunitarios ha aducido ese motivo como el principal para excluir a Zamora. "Como ya he dicho, hemos ido avanzando a medida que pasaban las convocatorias. En la primera, que fue muy mala para nosotros, obtuvimos 16 puntos de 100 posibles. En la segunda superamos la barrera de los 60 puntos sobre 100, aunque tampoco fueron suficientes. Y ahora no sabemos todavía qué puntuación hemos sacado, pero tampoco lo hemos logrado y es una pena, porque ha sido un duro trabajo llegar hasta aquí y tendremos que empezar a pensar en otras fuentes de ingresos basándonos en este documento", ha indicado.