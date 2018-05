La autopsia deberá determinar si hubo o no agresión sexual

La Fiscalía de Menores investiga solo por asesinato al menor de 16 años que asesinó a la joven Leticia Rosino Andrés, no obstante, el hecho de que los leguin y la ropa interior de la joven Leticia Rosino Andrés aparecieran tirados en la escena del crimen no despejaría las dudas sobre una posible violación. Será, pues, preciso esperar a conocer los resultados de los análisis de las pruebas biológicas que hayan recogido los forenses durante la autopsia y al informe final para conocer si el adolescente violó o intentó agredir sexualmente a la joven, hechos que habría negado. La Fiscalía de Menores no hace mención a este posible delito en el comunicado emitido para informar sobre qué hechos se están investigando.

Hasta el sábado, el principal sospechoso del asesinato de Leticia fue el padre del menor, de iniciales J.A.A.C., apodado en el pueblo como "El Pastor" y conocido como "El Fostrón", a quien su propio hijo, también detenido, señaló como responsable del atroz crimen de su joven vecina de Castrogonzalo.

La juez de Primera Instancia e Instrucción de Benavente dejaba en libertad al hombre, de 60 años de edad y que había cometido una violación en 1980 por la que se le condenó entonces, para anunciar que remitía el caso a la Fiscalía de Menores para que se investigara el asesinato. El hijo de "El Pastor" estaba ya bajo el punto de mira de la Guardia Civil, que lo había mantenido arrestado desde el viernes junto a su padre, si que trascendiera este hecho.