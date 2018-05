Más de una veintena de ciudadanos da vida a Ecologistas en Acción Zamora

Hasta ayer, Zamora era la única provincia de la región que carecía de una delegación de Ecologistas en Acción. Pero gracias al empeño de varios ciudadanos y al germen de asociaciones anteriores como Ocellum Duri o Aedenat (Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza), casi una treintena de personas se reunió ayer en la sede de la Asociación de Vecinos de Olivares para dar vida a Ecologistas en Acción Zamora.

El cambio climático, la contaminación o los residuos son algunas de sus áreas de acción, pero no todas. Y no todas tienen que ver solo con la conservación de la naturaleza. Tal y como destacó ayer durante la presentación del colectivo el profesor jubilado Ángel Encinas, uno de los promotores del movimiento en la ciudad, no se trata de "un grupo de ecologistas sin más" sino que la confederación va más allá apostando por un ecologismo social. "No se puede mejorar el medioambiente si no hay una sociedad justa que está detrás y al revés, una sociedad que quiera tener futuro solo lo puede tener con un medioambiente en condiciones en un momento en el que todas las alarmas están disparadas y estamos al borde del abismo", argumentaba.

Claudio Sartorius y Luis Oviedo, miembros de la federación autonómica, fueron los encargados de presentar a los asistentes los principios ideológicos así como el funcionamiento de la organización de forma previa a la aprobación de los estatutos y la elección de cargos: el propio Ángel Encinas fue elegido como presidente mientras que José Antonio Alonso ejercerá las funciones de secretario y Santiago Fernández hará de tesorero.

Las concesiones urbanísticas en suelos rústicos, la contaminación en los acuíferos o el incremento de explotaciones porcinas en la provincia figuran entre sus principales preocupaciones. De hecho, la polémica de las macrogranjas fue el acicate final para su fundación ante el "cinismo" de la Administración. "No estamos diciendo que no se pueda llevar una actividad ganadera relacionada con el porcino, lo que sí estamos diciendo es que habrá que tener cuidado con esta actividad (...) Por resumirlo, en estas granjas no se crían los cerdos sino que se fabrican de una manera automatizada, en realidad se monta un cerdo como si se montase un coche en la Renault y nos parece que esto va en contra de los tiempos, de la calidad de los alimentos y de la vida de las personas ya que afecta claramente al medioambiente en la contaminación de aguas, de suelos, etcétera, etcétera", explicaba Luis Oviedo.

Los vertidos al Lago de Sanabria, la despoblación, la "expansión alocada y sin control" del regadío, el abandono de los montes y los incendios forestales son otros de los asuntos incluidos en su argumentario, desarrollado en su primer comunicado. "Es mucho, en fin, lo que hay por hacer para frenar el deterioro medioambiental y social", lamentan. No obstante, desde el grupo de Ecologistas en Acción Zamora también expresan en el escrito su apoyo a las numerosas iniciativas de la provincia puestas en marcha "en la buena dirección" en alusión al consumo de cercanía y a prácticas conservacionistas para hacer frente a "El siglo de la gran prueba", como advierte Encinas en referencia al título del libro de Jorge Riechmann.