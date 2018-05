Los vecinos, asustados por lo ocurrido, admiten que "tenemos miedo"

Lágrimas, desasosiego, confusión, comentarios de reconocimiento de Leticia y de su pareja, también de la familia política vecina de Castrogonzalo. Algunos de los vecinos que participaron en la búsqueda de Leticia tras enterarse de su desaparición y respondiendo a una petición de ayuda de la familia, salieron ayer a la calle y mostraron su "tristeza", "no puedo decir otra cosa, no nos esperábamos este final".

Algunos vecinos aseguraban que "estamos asustados, hay que reconocer que tenemos un poco de miedo porque hay un asesino suelto", comentaba una mujer; "esto es un mazazo muy grande para el pueblo, la zona por donde desapareció Leticia es una zona muy frecuentada por todos, la gente ya no va a poder salir a pasear por allí", señalaba otra vecina. Algunos decían que "yo no he podido dormir de pensar qué habrá pasado, esto es muy fuerte, cómo puede pasar esto en Castrogonzalo"; "qué clase de gente puede hacer esto, a una chica tan simpática siempre, tan guapa, tan amable con todo el mundo, ella y su familia".

Otra mujer, quien aseguraba conocer bien a la pareja, lamentaba lo ocurrido y dudaba de que alguien del pueblo "haya podido hacer esto. Su familia es conocida, ya que el padre del novio es uno de los alguaciles".

También el alcalde aseguró que "la gente está un poco asustada con lo sucedido, se volcó todo el pueblo en la búsqueda y no podíamos pensar en este final", señaló.

Los comentarios continuaron durante toda la mañana siguiendo de cerca los movimientos de la Guardia Civil.