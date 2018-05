La brecha digital de Zamora se agranda a medida que sube la velocidad de Internet

Zamora está 35 puntos por debajo de la media española en cobertura de Internet de alta capacidad y todavía no alcanza ni siquiera la media nacional en la navegación más básica, de menos de dos megas. Son datos que figuran en el Informe de Cobertura de Banda Ancha Digital que acaba de publicar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

La velocidad de Internet de menos de dos megas tiene en Zamora un 96,17% de cobertura, frente al 97,28% de media nacional. Se trata de una velocidad muy baja, que permite tan solo acciones básicas. La cobertura que puede ser más habitual en hogares y empresas, hasta diez megas, llega al 80,47% de la población provincial, cifra que está once puntos alejada de la media del país. Y cuando la brecha se hace enorme, en torno a los 35 puntos de diferencia, es cuando se comparan los datos de Internet de alta velocidad. Hasta 30 megas la cobertura es en Zamora del 55,34% frente al 80,94% de media nacional (25 puntos de diferencia) y en el tramo superior, hasta 100 megas la cobertura se queda en el 44,58%, una de las más bajas del país y a 34,4 puntos de la media nacional (está en el 76,09%).

Tecnologías

Los datos no hacen sino corroborar las carencias de cobertura de Internet en la provincia, que se basa en los datos del número de hogares, no de la superficie del territorio. Los datos de cobertura por tecnología indican que el ADSL de hasta dos megas llega al 82,99% de los hogares, porcentaje que baja al 72,23% en caso de la velocidad hasta diez megas. La tecnología VDSL, que es una evolución del ADSL con cuatro bandas de frecuencia distintas, dos de subida y dos de bajada llega sólo al un 18% de los hogares, debido, entre otras cosas, a que las líneas de abonado no pueden superar los 500 metros.

La tecnología FTTH, de fibra óptica desde la central hasta el domicilio del abonado dispone en Zamora de una cobertura del 40,03% de los hogares, según los datos oficiales, o sea que no llegan a la mitad de las casas de Zamora. Poco más de cobertura, el 44,5% tiene la tecnología HFC que es fibra óptica que en el último tramo llega a casa del abonado con cable coaxial.

Por lo que respecta a las conexiones inalámbricas, la de menos de dos megas llega a casi el 90% de la provincia, mientras que desde esa velocidad a los 30 megas no hay cobertura en ningún punto.

Las redes móviles de tercera generación UMTS equipadas con HSPA (acceso de alta velocidad) se captan en prácticamente todo el territorio provincial (99,5%), mientras la LTE, más conocido por su nombre de tecnología 4G está teóricamente al alcance de la mano del 80% de los hogares de Zamora.