Isabel García cree que "el obispo habló claro" respecto a la entrada de la mujer

La presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Isabel García Prieto cree que el conflicto abierto entre el Obispado y las cofradías que se resisten a la entrada de la mujer "llegará a buen puerto", aunque ha advertido que el consejo rector del órgano cofradiero no piensa intervenir, ya que cada hermandad es autónoma.

"Respecto a las declaraciones (el obispo de la diócesis, Gregorio Martínez Sacristán) que han salido en el periódico local, La Opinión, evidentemente como presidenta de la Junta no me compete (entrar en el asunto), pero espero, deseo y no me cabe la menor duda de que hay buena sintonía y que todo llegará a buen puerto. El obispo ha sido muy claro en las declaraciones que ha hecho y los presidentes y las directivas de esas cofradías tendrán su trabajo. No se necesita que la Junta de Semana Santa intervenga, porque ya hay diálogo, con lo cual el consejo rector de la Junta pro Semana Santa no debemos meternos en esos temas porque todas las cofradías somos autónomas y estoy segura de que llegarán a un acuerdo".

Desde la aprobación del estatuto marco, hace una década, se han ido dando pasos firmes en pro de la incorporación de la mujer a la Semana Santa y de hecho resultó sumamente simbólico que por primera vez una mujer accediera a la presidencia de la Junta de cofradías, en la persona de la propia Isabel García Prieto, presidenta de Nuestra Madre de las Angustias.

Aparte de las conversaciones que haya podido tener en privado con los presidentes, el obispo ha reiterado en público a las cofradías resistentes la necesidad de adaptarse al estatuto marco y admitir la entrada de la mujer. Si hace un par de años en la asamblea de la Junta pro Semana Santa ya sacó los colores a algún presidente por resistirse a modificar los estatutos y dar entrada a la mujer, en la pasada Semana Santa aprovechó la misa del Domingo de Ramos para reiterar, en la homilía, la necesidad de dar el paso. Era la reaparición de Gregorio Martínez tras su transplante de riñón, quien parece dispuesto a zanjar de una vez el asunto.