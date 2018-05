"Los cuidados paliativos no tratan la enfermedad, sino a la persona"

Manuela Esperanza (Manoly) García García ha sido hasta el pasado mes de octubre la responsable de la unidad de cuidados paliativos que empezó a funcionar en el Hospital Provincial de Zamora en 2003 y fue reconocía oficialmente a partir de 2005. Aunque, salvo en un corto periodo, no ha tenido una ubicación física reconocida dentro del hospital, siempre ha contado con un número de camas asignadas, que se han podido ampliar en caso de necesidad. "Puedo quejarme de otras cosas, pero cuando he necesitado más camas para atender a los pacientes siempre se han encontrado soluciones". Manoly García fue la encargada de la ponencia sobre el acompañamiento de la familia en la enfermedad, protagonista ayer del CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que su conductora, Carmen Ferreras, organizó en colaboración con la Pastoral de salud.

- ¿Como empezó con los cuidados paliativos?

-Desde 2003. Al principio los pacientes estaban asumidos en otros servicios y desde enero de 2005 se reconoció oficialmente el servicio de paliativos. Fue cuando se puso una unidad de cuidados paliativos a domicilio y la unidad de cuidados paliativos hospitalarios. Eso empezó en enero de 2005 y en ello he estado hasta que me he jubilado. Oficialmente reconocida la unidad desde esa fecha, pero ya con pacientes a cargo desde el último trimestre de 2003.

-Básicamente, ¿en qué consisten los cuidados paliativos?

-Los cuidados paliativos son las atenciones que se dan a un paciente cuando empieza a intervenir la medicina paliativa, es decir, cuando una enfermedad no responde al tratamiento, es progresiva y el paciente se convierte en terminal. Cuando termina la actuación de la medicina curativa, cuando la enfermedad no responde al tratamiento el paciente entra en una enfermedad terminal y entonces la medicina paliativa es la que interviene en el tratamiento de este paciente, para intensificar los cuidados.

- ¿Qué objetivo tienen los cuidados paliativos?

-Proporcionar confort, bienestar, calidad de vida y calidad de muerte. Siempre atendiendo tanto al paciente como a la familia. La filosofía es esa, mitigar la situación terminal. Eso conlleva aspectos como controlar síntomas del paciente y tratar el impacto emocional tanto en el enfermo como en la familia. Es importante trabajar con el paciente como persona, pero también con su familia. Algo muy importante de los cuidados paliativos es que no tratan a la enfermedad, sino a las personas. Es por tanto una actividad global, integral, en todas las dimensiones de la persona.

- ¿Qué tipo de pacientes llegan a cuidados paliativos?

-El paciente terminal, es decir, el que tiene una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, no responde al tratamiento y tiene una limitación de vida, un pronóstico vital muy limitado en el tiempo.

-Pensamos siempre en pacientes de cáncer terminal, pero no sólo a ellos van dirigidos estos cuidados ¿no?

-Por supuesto que un paciente con cáncer que no responde al tratamiento puede ser un paciente terminal, pero también hay enfermedades crónicas que ya están avanzadas. Es cierto que los cuidados paliativos se inician con los pacientes oncológicos, pero con el paso del tiempo asume también a todo tipo de pacientes, no solo los oncológicos. A cualquier paciente crónico avanzado que está en la misma situación y no responde al tratamiento. Tienen en común que son pacientes que tienen numerosos síntomas pero también un gran impacto emocional. Por eso es un tratamiento activo global a nivel de todas las dimensiones. No hay que olvidar la dimensión física, pero tampoco las cognitiva, social, humana y por supuesto la espiritual.

-¿Qué tipo de pacientes reciben cuidados en el hospital y cuáles en su domicilio, cómo se determina ese aspecto?

- En cada caso hay que valorar la situación para determinar si la mejor opción es el hospital o el domicilio. Hay que hacer una evaluación de los factores tanto clínicos como sociales e incluso familiares que pueda tener en ese momento antes de tomar la decisión, y siempre con una actitud preventiva para adelantarse a cosas que puedan ocurrir, actuando si se necesita hacerlo y siempre con una visión flexible. Lo principal son los factores condicionantes que tenga el paciente, porque en principio es un enfermo que puede ser cuidado en cualquiera de los dos ámbitos, según las necesidades del momento.

-¿Disponemos ya de suficiente estructura para asegurar los cuidados paliativos a toda la población que los necesite?

-Hay que avanzar, porque por ejemplo Zamora es una provincia muy extensa, con una población muy repartida en núcleos muy alejados. Lo ideal es poder llegar a todo el mundo y a todos los lugares, pero todavía hay que trabajar en ello para conseguirlo y costará. Lo que sí existe es una coordinación para facilitar el contacto con las unidades desde aquellos sitios a los que no pueden llegar. Esos mecanismos están estructurados, para que se pueda prestar un apoyo, tanto de asesoramiento como determinando un ingreso hospitalario.

-¿Legalmente están bien regulados los cuidados paliativos y los momentos finales de la vida?

-Yo creo que está perfectamente regulado. Actuando dentro de una ética profesional y de acuerdo a los valores que tenga el propio paciente yo creo que está perfectamente regulado y las cosas están claras. Es imprescindible mantener la dignidad y la autonomía del paciente.

-Sin embargo puede existir un riesgo de pasarse o quedarse corto, por ejemplo a la hora de decidir cuándo hay que terminar un tratamiento que no lleva a ningún lado.

-Por supuesto un riesgo siempre puede existir a la hora de tomar decisiones, porque es algo duro de afrontar, pero si te mantienes dentro de una ética y actúas según unos valores, insisto, creo que está perfectamente regulado.

-¿Cuáles son los síntomas más difíciles de controlar?

-Hay síntomas físicos (como el dolor) difíciles de controlar, pero afortunadamente los podemos apoyar en los medicamentos y de una manera u otra se pueden paliar. Es más difícil de controlar los de tipo emocional, porque no tenemos una pastilla para solucionarlos, sino que dependen de un apoyo emocional y ayudar en ese proceso de adaptación. Ese sufrimiento hasta que llega la muerte está ahí y necesita un tratamiento, pero no con pastillas.