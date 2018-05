La cofradía de Valderrey admitirá mujeres tras 150 años de vida

La cofradía de Valderrey, fundada en 1864, admitirá mujeres a partir del próximo mes de junio, cuando se celebre la asamblea en la que se confirmará la decisión tomada por la directiva. Así lo ha confirmado Antonio Martín Alén, que ha señalado que enviará una circular a los hermanos para informarles de la noticia.



En ese sentido, Martín Alén ha asegurado que "no se va a dar lugar a votar, sino que se informará que las mujeres podrán ser miembros de pleno derecho". Es una orden del Obispado porque así lo manda el Estatuto Marco, de obligado cumplimiento", indicó Alén.

De hecho esta cofradía tiene desde hace años los nuevos estatutos en "stand by" en el Obispado, ya que no recibirán el visto bueno hasta que no se adapten a la entrada de las mujeres. De hecho, Martín Alén ya había advertido en la última comida de hermandad previa a la romería de que el Obispado estaba llamando a la puerta y había que adaptarse obligatoriamente.



Las declaraciones del obispo a este diario en el que exhortaba a los presidentes a darse prisa con la adaptación a la entrada de la mujer han sido el aldabonazo final para que Valderrey opte por dar el paso.