Un ciclista, multado con 200 euros por circular por la calle peatonal del Ramos Carrión

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, afirma que sí está permitido el uso de la bicicleta para circular por el Casco Antiguo, siempre y cuando no haya una afluencia excesiva de peatones que impida hacerlo con seguridad. Es lo que marca la ordenanza la postura que mantienen las autoridades municipales, que se ha puesto en entredicho a raíz de la sanción recibida por un ciclista, de 200 euros, por ir por la calle Ramos Carrión.

El presidente de la Asociación de Amigos de la Bici, Bicizamora, Fernando Mesonero, criticó duramente la sanción impuesta al ciclista, ya que literalmente la denuncia pone que fue por saltarse una señal que prohíbe la circulación de vehículos en ese tramo. Es cierto que existe esa señal, pero también lo es que la ordenanza municipal permite circular con bicicleta por zonas peatonales, siempre y cuando tengan anchura suficiente y se respete la preferencia de los peatones y no haya aglomeración de caminantes. Se entiende que existe esa aglomeración cuando "no sea posible conservar un metro de distancia entre la bicicleta y los peatones o que no se pueda circular en línea recta durante cinco metros".

El problema, indica Mesonero, es que existe la ordenanza pero no se ha señalizado correctamente la ciudad para informar a ciclistas y peatones de que la circulación por las calles peatonales está permitida a este tipo de vehículos. De lo contrario puede suceder lo que ha ocurrido, que un ciudadano se lleve una multa por, teóricamente, saltarse una señal de tráfico. El concejal de Seguridad Ciudadana quiere desligar el incidente que dio lugar a la multa, aislado, de lo habitual, ya que los ciclistas de hecho circulan por esa zona sin ningún problema. Al parecer el incidente que dio lugar a la multa pudo deberse a una discrepancia entre el agente y el usuario sobre la conveniencia de ir o no subido a la bici en un momento de relativa aglomeración. Las versiones, no obstante, son discrepantes y de hecho la denuncia ha sido por saltarse la señal que prohibía circular a los vehículos, por lo que será recurrida y posiblemente tenga éxito.

Antidio Fagúndez reconoce que sí existe esa carencia de señalización suficiente de las zonas permitidas a ciclistas, aspecto que se va a tener en cuenta cuando salga adelante el proyecto del carril bici.

De hecho el concejal se muestra partidario de fomentar este tipo de transporte urbano, con la bicicleta, en las debidas condiciones de seguridad y siempre haciéndolo compatible con el uso peatonal de la vía pública.