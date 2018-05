El Ayuntamiento facilitaría cambiar el lugar del mercadillo si la oposición lo propone

Equipo de Gobierno y oposición debaten en la jornada de hoy, en el marco de una comisión extraordinaria, posibles soluciones de futuro para el mercadillo de los martes después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo haya obligado al Ayuntamiento de Zamora, vía sentencia, a dar una cobertura legal a la venta ambulante en forma de ordenanza municipal reguladora. La postura del bipartito formado por IU y PSOE es clara: el mercadillo ha de quedarse en el Alto de los Curas aunque variando mínimamente la situación de los puestos en la calle, de manera que queden libres los espacios que afectan a la vida cotidiana de los vecinos. Para sacar adelante la propuesta, necesitarían una única abstención y la ordenanza se podría aprobar en Pleno en el plazo de un par de meses aproximadamente. Pero Francisco Guarido no quiere ir al Pleno sin los deberes hechos, así que ha lanzado un mensaje a la oposición: si tienen otra solución, que la presenten, que el equipo de Gobierno no la va a obstruir.

El alcalde espera que en la comisión extraordinaria del día de hoy se consiga un acuerdo. "De lo que se trata es de consensuar y de dar solución a un problema que afecta a 200 familias de ambulantes", ha señalado. "Nuestra propuesta es seguir en el Alto de los Curas, pero cambiando algunas calles por el camino que existe tras el convento de Las Claras, previo asfaltado. Pero nosotros tenemos solo 12 votos y eso va de mayorías y de minorías", ha indicado. "Si los otros 13 concejales tienen otra propuesta y se ponen de acuerdo, nosotros nos podríamos abstener para que saliera adelante, nunca lo vamos a obstaculizar", ha indicado.

En este punto, Francisco Guarido ha pedido "claridad y sinceridad" a los grupos de oposición y la concejala no adscrita para solucionar un problema acuciado por una sentencia judicial. "Si ellos nos presentan sus alternativas y tienen votos suficientes para sacarlas adelante, no lo obstaculizaremos. Pero lo que no cabe aquí es una posición de boicot. No vale simplemente con decir "no" a Vista Alegre, hay que proponer una solución porque tenemos detrás una resolución judicial y también a muchas familias que viven de esto", ha expresado el regidor, que confía en que hoy mismo salga esa respuesta al problema.