Ultimátum del obispo hasta el verano para que todas las cofradías admitan mujeres

Al obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán se le ha agotado la paciencia y está decidido a que todas las cofradías cumplan el estatuto marco y admitan mujeres en su seno. El obispo considera que ha dado un plazo más que prudencial para que las hermandades exclusivas de varones den el paso y se conviertan en asociaciones públicas de fieles cristianos, visto que hay cuatro que siguen siendo reticentes a tocar siquiera el asunto: las dos del Lunes Santo, la Tercera Caída que preside José Fernández Nieto, la Buena Muerte, con Félix Gómez como abad, la del Miércoles por la tarde, Cofradía del Silencio, que comanda Rufo Martínez de Paz y la del Jueves por la noche, el Yacente, con Dionisio Alba a la cabeza.

"Desde que vine aquí llevo diez años esperando. Yo he hablado con ellos personalmente con los que no admiten mujeres, en público, en privado, pero ya está bien. Yo ya he marcado un tiempo y el que no, que dimita. Los que no quieran, dimiten", indicó ayer el obispo en unas declaraciones concedidas a este diario. Preguntado por el plazo que está dispuesto a esperar, Gregorio Martínez advierte que es poco: "Seguramente hasta el verano máximo, máximo, para que arreglen las cosas. Pero si no cuesta nada". No concretó si echará mano de medidas como el exhorto u otras coercitivas, aunque tampoco descarta el "baculazo": "Eso ya me lo reservo yo". El "baculazo" solo lo empleó con las Capas, una de las hermandades más reticentes a la entrada de la mujer, mientras el resto ha asumido con naturalidad la incorporación femenina.

Se da la circunstancia de que dos de las cofradías que aún no admiten mujeres en su seno tienen elecciones este año. Se trata de la Hermandad del Cristo de las Injurias (Silencio), que tiene elecciones el día 15 de este mismo mes, aunque el actual presidente, Rufo Martínez de Paz, tiene posibilidades de continuar en el cargo. Esta hermandad trató el asunto de la entrada de la mujer en 2009 y salió que no en la votación. También le toca renovar a Dionisio Alba en el Yacente, aunque en este caso inicialmente no podría repetir en el cargo por haber agotado los mandatos estatutariamente y estar dispuesto también a dejar paso a gente nueva.