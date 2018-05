"Quiero colaborar y potenciar el Congreso Nacional"

El obispo de Zamora ha dado su apoyo expreso a la celebración del Congreso Nacional de Cofradías que albergará la capital en febrero de 2019. "En cuanto me lo comunicaron yo dije, adelante. Me parece una cuestión fundamental por bien de la Semana Santa nuestra y por bien de la ciudad de Zamora que es así conocida y valorada fuera de sus propias fronteras. Será siempre un beneficio para la ciudad y para la Semana Santa". El prelado reconoció que aún desconoce los detalles del programa, pero recuerda en la última edición de Medina del Campo, consistió en unas ponencias y un una gran procesión. "Vienen de toda España, estoy de acuerdo con que quieran hacer. Yo quiero colaborar y potenciar esto plenamente".

Gregorio Martínez está prácticamente recuperado de al intervención de transplante de riñón a la que se sometió el pasado mes de diciembre. "Todavía no estoy de alta plena, pero ya me encuentro mejor, mucho mejor.Ya me dijo el médico, "esto es una operación muy agresiva y de alto riesgo". Pero lo he llevado muy bien, he tenido mucha paz. Y ahora, al encontrarme tan bién me he dicho, lo tenía que haber hecho antes, si hubiera podido lo hubiera hecho antes. Estoy muy bien".

De hecho el prelado la recuperado la agenda de actividad ordinaria a la que le obliga su cargo en la diócesis: "Si, ya desde hace tiempo, desde la Semana Santa la actividad es prácticamente ya normal". Gregorio Martínez expresa su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas: "Estoy enormemente agradecido a todo Zamora, a los cristianos, a las autoridades y a todo el mundo porque se han portado muy bien, los he sentido presentes por la cantidad de mensajes que he recibido".