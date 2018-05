Medio siglo de canto

El párroco de Cristo Rey, Miguel Mozo, le propuso a Teresa Matilla Gómez, profesora de música que colaboraba en Cristo Rey, que enseñara los salmos de Miguel Manzano a un grupo de unos diez jóvenes de unos 15 años. "A mí me gusta mucha la música y el canto coral, empecé a buscar partituras para enseñarles otras cosas hasta que le pedí permiso al sacerdote para poner en marcha un coro para cantar en la Pascual", rememora la propia Teresa Matilla.

En la vigilia Pascual del Sábado Santo de 1968 fue la primera vez que el coro de Cristo Rey cantó. "La acogida fue extraordinaria porque entonces no había nada similar en Zamora", asegura la directora de la agrupación durante este medio siglo que comparte: "Poco a poco se difundió la existencia del coro y había hasta que abrir las puertas de la calle por la cantidad de gente que acudía a la misa porque cantábamos con instrumentos".

Esta mujer todavía tiene muy presente un día que acudió a la iglesia de San Benito de Salamanca a una misa donde oyó cantar a un coro. "Me gustó tanto que luego hablé con su responsable, le dije que estaba poniendo en marcha un coro y me regaló el libro que tenía con las canciones que entonaron" o bien el día que el párroco llegó con dos guitarras, un pandero (que todavía conservaban), un bongo, unos crótalos y hasta unas sonajas porque "yo quería que el coro tuviera otros sonidos", rememora esta profesora de música jubilada.

El coro de Cristo Rey ha llegado a estar integrado por novena personas a finales de la década de los y a lo largo de estos años por las filas de la formación han pasado más de 300 personas. En esos momentos lo integran 40 personas tanto de la parroquia de Cristo Rey o de otras, muchas vinculadas a la formación desde hace décadas. Es el caso de Elisa Alonso del Río que era una de las muchachas del germen inicial. "El coro de Cristo rey para mí es mi segunda familia. La primera boda fue la mía y el primer niño del coro fue mi hijo el mayor" testimonia esta mujer de cuya familia hay tres generaciones cantando la celebración eucarística de los domingos. "Realmente estamos muy unidos. Es como una familia y todos contamos con todos", esgrime con una amplia sonrisa Teresa Matilla, que, entre risas y miradas cómplices con Elisa, confiesa: "Cuando me enfado..., no se lo toman en serio".

En los primeros años de andadura la agrupación cantaba en las comuniones, las bodas y las celebraciones litúrgicas importantes y las eucaristías dominicales de la parroquia, mientras que ahora las voces se pueden oír solo en fechas significativas, las misas dominicales y las primeras comuniones acompañadas de cuatro guitarras, un laúd, percusión y tres flautas. Una de ellas es Cori Peláez, quien comenzó cantando hasta que la voz le dijo que "había que reciclarse y ahora toco la flauta travesera", testimonia esta mujer vincula al coro desde hace 35 años. Para ella el secreto de la pervivencia del grupo a lo largo de estas décadas reside en su directora. "Es coro es Tere. Ella es la que nos aglutina y la que prepara las partituras y los ensayos". La misma idea la comparte Rosa María Seijas que añade: "Nos une la música, una gran amistad y un deseo de colaboración con la parroquia".

Como en toda gran familia el paso inexorable del tiempo ha hecho que cuenten con pérdidas "muy sentidas" entre sus filas. Muchos son los nombres que los integrantes del coro enumeran y entre ellos, aparece el de Emilio Pérez, del que mencionan su faceta de compositor o su excelente voz. La edad media de los cantores actualmente es alta, por lo que ahora en vez de subirse a cantar al coro lo hacen al lado del altar de San José e incluso es de aplaudir la entrega de varios de sus integrantes. Así Manolo Bragado, que tiene severos problemas de visión, reside en Villaralbo y acude a" los ensayos y las misas siempre en taxi porque ahora ya no puede venir en bicicleta".

El coro de Cristo Rey ha cantado en el novenario del Tránsito o en el de Nuestra Señora de la Peña de Francia, en recitales de villancicos o ha ofrecido conciertos por numerosos pueblos y antes todos los años hacían excursiones e incluso para festejar su medio siglo, en fechas atrás, se reunieron más de un centenar de integrantes, anteriores y actuales.

"Tenemos canciones de toda la vida, pero también hay que ir renovándose", enfatiza la directora que remarca que el coro "está abierto a todo aquel que desee formar parte. Ensayamos los sábados por la tarde y cantamos los domingos de septiembre a junio", puntualiza Teresa Matilla Gómez que asevera: "Cuando alguien entra no hago pruebas porque si te dicen que no vales, te hundes y, sobre todo, porque es un coro de parroquia que no busca perfección sino personas que se integren. Perseguimos la entrega a la lglesia y la ayuda a las personas".