Guarido, a González Prada: "Está muy feo renegar de los compañeros"

Francisco Guarido ha decidido contestar a José Luis González Prada apenas veinticuatro horas después de que el concejal popular asegurase que él ya estaba fuera de la Alcaldía cuando se realizaron los proyectos y obras de la tercera y cuarta fase de la remodelación del Castillo. Lo ha hecho a través de sus canales en redes sociales y aportando un documento de diciembre de 2008 correspondiente a esa tercera fase y rubricado por el propio González Prada. "Él firmó el acta de recepción de la tercera fase a finales de diciembre de 2008, estuvo de secretario de la Fundación Baltasar Lobo hasta esa época. Y el proyecto, naturalmente, estaba hecho antes", ha manifestado el alcalde. "Luego dimitió en febrero de 2009 y el 30 de junio de ese año se terminó y certificó la cuarta fase. Estuvo en la tercera fase de lleno y no en la cuarta. Pero no por estar o no estar se es menos responsable", ha añadido.

El alcalde considera que el concejal del Partido Popular "no quiere saber nada" sobre el asunto. "Deja en la estacada a sus compañeros de partido y eso nunca debe hacerse. Las siglas son PP y renegar de los compañeros está muy feo", ha indicado. "Se trata de una responsabilidad, en su caso, colectiva del equipo de Gobierno de Valdeón y, en definitiva, del Partido Popular", ha concluido.