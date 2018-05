Cerca de 2.000 personas salen a la calle para exigir mejoras laborales e igualdad de género

Entre 1.500 y 2.000 personas salieron ayer a la calle para exigir al Gobierno y a los empresarios mejoras laborales, aumentos de salarios, igualdad entre hombres y mujeres y el mantenimiento del sistema público de pensiones. Bajo el lema "Tiempo de ganar. Igualdad. Mejor empleo. Mayores salarios. Pensiones dignas", la manifestación, encabezada por Comisiones Obreras y UGT, partió de la avenida de Requejo -frente al hospital- para concluir en la Plaza Mayor. La manifestación incluyó en su seno las reivindicaciones del colectivo de mujeres de los dos sindicatos, las de los pensionistas, funcionarios, ayuda a domicilio o sanidad pública, entre otras. El sindicato CGT se unió a la manifestación en la plaza de La Marina. Cerraba la marcha Izquierda Unida que, bajo el lema "IU con la clase obrera", congregó a varias decenas de militantes y simpatizantes del partido con una amplia representación del equipo de Gobierno de la capital -incluido el alcalde, Francisco Guarido-.

Ángel del Carmen, secretario provincial de UGT, alzó la voz al finalizar la manifestación contra "los políticos que parece que gobiernan contra la provincia" y que "dejan que Zamora se hunda" cuando "hay dinero y ganas de salir adelante". Del Carmen, que apoyó las reivindicaciones de todos los colectivos que ayer participaron en la marcha, pidió además a los empresarios de Zamora "menos lloros y más inversiones" en referencia a las últimas declaraciones de CEOE, en las que se afirmaba que el mercado es incapaz de mejorar la situación y se pedía ayuda al Estado. "Si los empresarios no hacen su parte, ¿quién la va a hacer, los trabajadores", se preguntó. "Si nos maltratan. No nos suben los salarios y nos quitan los beneficios de antigüedad o nos recortan la incapacidad". Del Carmen concluyó diciendo que "tenemos que seguir saliendo a la calle" porque "así se conquistan los derechos", utilizando para ello el ejemplo de los pensionistas durante las últimas semanas.

Para Manuel Prieto, secretario provincial de Comisiones Obreras en Zamora, ha llegado el momento de que "los trabajadores digamos basta" porque "es tiempo de ganar". Prieto censuró que el Gobierno "siga enrocado en sus políticas cuando los que siempre pagamos el pato somos los trabajadores".

El representante de CC OO aseguró que el Ejecutivo que comanda Mariano Rajoy "está haciendo tambalearse el Estado del bienestar". Son, dijo Prieto, "demasiados años de lucha de nuestros mayores para conseguir los beneficios sociales que ahora tenemos como para que lo liquiden en poco tiempo".

Centrándose en la situación de Zamora, el líder de Comisiones en la provincia puso el acento en las últimas cifras demográficas, que avanzan una pérdida de cerca de tres mil habitantes en solo doce meses. "Nuestros hijos tienen que abandonar la provincia para poder vivir. Las cifras que paro que tenemos son inasumibles. Hay 7.000 personas que no trabajan y no cobran ninguna ayuda. Zamora se muere, no dejaremos de decirlo ni de pedir soluciones para que la situación cambie", añadió.

Sobre las pensiones, Prieto aseguró que la revalorización que el Gobierno ha pactado con el PNV -1,6% para este año, con efecto retroactivo, y lo que marque el IPC para el próximo ejercicio- es "insuficiente. Queremos que dejen de jugar con el sistema de pensiones y que el Gobierno lo blinde, como no puede ser de otra manera", apostilló.

Por lo demás, Prieto insistió en las medidas que los sindicatos proponen para que la crisis sea "por fin" pasado en la provincia. "No saldremos de esta sin salarios dignos que aumenten el consumo interno. Queremos servicios públicos de calidad, más protección social. Esto nos hará avanzar con dignidad, sin dejar a nadie atrás. Debemos asumir la responsabilidad de salir a la calle para que la situación cambie", zanjó.