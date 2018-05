Zamoranos en Cambridge también condenan la sentencia de La Manada

La indignación por la sentencia dictada a La Manada traspasa fronteras. La repulsa de cientos de zamoranos al fallo judicial no solo se hizo notar el pasado jueves en la plaza de la Constitución de la capital sino que también llegó, entre otros países, al Reino Unido.

Allí vive desde hace seis años la neurocientífica zamorana María Eugenia Herva. Tras conocer el dictamen, decenas de españoles residentes en Cambridge se organizaron a través de las redes sociales para mostrar su apoyo a la joven violada en un portal por los cinco integrantes de La Manada durante las fiestas de San Fermín de 2016 y su repulsa a la condena de nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado y no por violación, como reclama la propia víctima y las acusaciones populares ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. La convocatoria fue compartida en el grupo de Facebook "Españoles en Cambridge" del que María es miembro. "En cuanto leí la convocatoria decidí ir. Tenía mucha frustración acumulada desde la lectura de la sentencia y necesitaba gritar a los cuatro vientos que es una injusticia, que ella no está sola y que hay que cambiar las leyes para proteger a las víctimas sin necesidad de que den su vida durante la violación", explica.

Más de un centenar de personas de distintos rincones de España secundó la convocatoria. "En la protesta estuvimos más de 100 personas gritando consignas en español y en inglés para que todo el mundo se enterara", relata.

Durante una hora, los manifestantes estuvieron caminando por el parque Parker's Piece, en el centro de Cambridge, portando pancartas en las que se podían leer mensajes como "Justicia patriarcal", "No is no", "La manada somos nosotras", "No es abuso, es violación" o "I believe you, sister o Yo sí te creo, hermana" en su versión española que portaba la zamorana María Eugenia Herva.