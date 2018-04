Prevención y tratamiento, remedios para los pacientes afectados

Una de las recomendaciones que aporta Delia Fernández a los alérgicos consiste en la prevención, es decir, tratar de no exponerse al tipo de polen que provoca la alergia. "La gente tiene que tener en cuenta lo que hay en el aire, el control ambiental, para eliminar en lo posible los alérgenos y evitar los agentes que no causan. Por eso es importante conocer las plantas que hay en el entono y evitar en lo posible determinadas horas del día. También influyen mucho las plantas que existan el parques y jardines. Esa información se puede consultar en las bases de datos que hay sobre las concentraciones de polen, como la que está en la pagina de salud de la Junta de Castilla y León". Si la alergia ya se ha producido, no queda otro recurso que el tratamiento que haya puesto el alergólogo para paliar los síntomas. Existen también las denominadas vacunas, que hay que planificar con tiempo, antes de que llegue la temporada peor.