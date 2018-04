El segundo de a bordo del Consistorio considera justo el fallo

"No soy partidario del recurso porque la resolución es bastante clara"

La valoración del primer teniente de alcalde, Antidio Fagúndez, sobre le fallo del caso Somoza fue "en primer lugar acatar, como no puede ser de otra manera, la sentencia, que además creo que es justa. Es justo que a un técnico que ha hecho un trabajo encargado por el equipo de Gobierno se le pueda resarcir por ello. Esto es un problema heredado del anterior equipo de Gobierno, que encargó el trabajo y que lamentablemente no se lo pagó al técnico. Ha quedado perfectamente acreditado en la sentencia que los proyectos fueron encargados, que la obra está realizada y Zamora disfruta de ello y el anterior equipo de Gobierno no se los pagó. ¿Por qué no lo ha pagado el actual equipo de Gobierno?. Porque el interventor, mediante un informe nos dijo que las facturas estaban prescritas, cosa que ha desacreditado la sentencia. Nosotros la acataremos y pagaremos al técnico que ha realizado su trabajo, proyecto museístico en el Castillo del que disfruta Zamora". Preguntado a renglón seguido por este diario si de sus palabras se infería que el Ayuntamiento no recurriría la sentencia, Fagúndez explicó: "Hablaremos con los servicios técnicos. Yo no soy partidario del recurso porque la sentencia es bastante clara y lo único que podemos hacer es incurrir el costas. Lo analizaremos con los servicios técnicos, pero en la sentencia deja claro que el técnico ha realizado el trabajo y no lo ha pagado con lo cual es un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento".