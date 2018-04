Guarido recurrirá la sentencia del caso Somoza pese a la discrepancia de Fagúndez

El Ayuntamiento de Zamora recurrirá ante la Audiencia Provincial la sentencia que le obliga a pagar 296.000 euros al arquitecto Francisco Somoza por los proyectos de 2008 y 2009 de la tercera y cuarta fases de las obras del Castillo . Así lo ha asegurado el alcalde, Francisco Guarido, de acuerdo con "lo indicado por la asesoría jurídica", pese a que el teniente de alcalde, Antidio Fagúndez se mostró partidario de no hacerlo dada la claridad del fallo judicial de primera instancia. Guarido considera que no existe "ninguna discrepancia en el equipo de Gobierno" respecto a este asunto ya que ambos, él y su segundo en el Consistorio, se remitieron al informe de los servicios jurídicos, afirmación que es cierta, como también lo es que la valoración que uno y otro hacen del fallo judicial es notablemente diferente, partiendo de la base de que no es un problema creado por la actual corporación, sino de las anteriores.

Guarido, en una nota de prensa enviada ayer, recuerda que la reclamación de las facturas se hizo ante el Patronato de la Fundación Baltasar Lobo que presidía la alcaldesa Rosa Valdeón y gestionaban directamente como secretarios primero José Luis González Prada (actual viceportavoz del PP en el Ayuntamiento) y a partir de 2009 el exteniente de alcalde Francisco Javier González. Para Guarido "quien tiene que responder de esas actuaciones son estas personas" y no el actual alcalde, presidente de la Fundación en estos momentos, y su equipo de Gobierno que cinco años después de acabadas las obras sólo pretenden "defender los intereses del Ayuntamiento y la Fundación respecto a las actuaciones del anterior mandato. Quien tiene que responder de estas actuaciones" (que en su día tomó el Patronato y el Ayuntamiento respecto a la contratación de los proyectos) "son esas personas". Desde el Ayuntamiento "se acata la sentencia, a la vez que estima que existen motivos de recurso ante la Audiencia. No se hacen más valoraciones de los hechos. Es el Partido Popular quien debe dar explicaciones y responder a las consecuencias de esta sentencia".