El escritor Alonso Guerrero mezcla ficción y realidad en su última novela

"El amor de Penny Robinson" es el título de la última novela del escritor Alonso Guerrero, quien ha elegido el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar este último trabajo, que está íntimamente relacionado con su vida personal, ya que el protagonista de la novela es un hombre que, como él, vio cómo daba un giro su vida tranquila al convertirse su exmujer, Letizia Ortiz Rocasolano, en la actual reina de España.

De la mano de la editorial Almuzara, el lector se va a encontrar con la narración de un caso real "sin precedentes": la transformación de un hombre con una vida sin sobresaltos en un personaje mediático a quien, por el hecho de haber estado casado con la que iba a convertirse en la reina de España, la prensa del corazón persigue para arrancarle los pedazos no solo de lo que pueda contar, sino de lo que es.

Con este trabajo, Alonso Guerrero escribe el relato que él mismo vivió y, sobre todo, se abre para detallar cómo lo vivió. "La novela es una ficción que pudo convertirse en realidad, pero también una realidad que necesita la ficción para parecer creíble", se apunta en la sinopsis de la obra. Esta novela es, en definitiva, su vida, "lo que vivió, sufrió y sintió cuando supo que su exmujer iba ser la futura reina de España", se añade en la presentación del libro.

Sin duda, se trata de una historia que interesa -y mucho- al público, a la luz de los datos que se desprenden de su buena acogida, puesto que, en poco más de un mes ha conseguido sumar ya tres ediciones y se sitúa entre los 50 libros más vendidos.

No es la primera vez que Guerrero visita el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Fue a finales de marzo de 2004, tan solo dos meses antes de la boda real, cuando se acercó al foro del diario para presentar su novela "El Edén de los autómatas". En esta visita aseguró que el anuncio del enlace con Felipe VI no había significado para él una lotería. "Es una situación que tiene sus partes buenas y malas. Las buenas que he podido publicar. Malas, porque cada día se mira lo que escribo con muchísimos prejuicios", lamentaba.

De manera excepcional, el foro del periódico esta semana será mañana lunes -en vez de la habitual cita de los jueves-, aunque la hora y el sitio no cambiarán y seguirá siendo a las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo.