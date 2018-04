Los sindicatos piden movilizarse el 1 de mayo "por los salarios, las pensiones y la igualdad"

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado a la ciudadanía, un año más, a la marcha del Día del Trabajo, que recorrerá la ciudad el próximo martes uno de mayo. Los sindicatos ponen el acento en los bajos salarios, en la política de pensiones y en la igualdad entre hombres y mujeres como principales motivos para salir a la calle la semana que viene.

"Es el momento de empezar a ganar y de trabajar por la igualdad", aseguró Manuel Prieto, secretario provincial de Comisiones Obreras en Zamora, que llamó a los trabajadores a "seguir ejemplo que dieron las mujeres el pasado ocho de marzo". CC OO asegura que "es el momento de exigir empleo estable, de calidad y con salarios dignos" porque "la reforma laboral y la crisis han hecho que perdamos la dignidad".

Prieto puso también el acento en las pensiones y recordó las protestas que los pensionistas han celebrado por las calles zamoranas durante los últimos meses. El representante de CC OO aseguró que el acuerdo que el PNV ha alcanzado con el Gobierno -mediante el cual se suben las pagas un 1,6% para este año y lo que marque el IPC para el siguiente, además de retrasar la entrada en vigor del llamado "factor de sostenibilidad" hasta el año 2023- "no es suficiente". El representante del sindicato en Zamora aseguró que "debemos luchar para blindar el sistema público de pensiones, incidiendo en los ingresos y no recortando las pagas de los pensionistas que", recordó, "han trabajado durante toda su vida para tener acceso" a las prestaciones públicas.

Ángel del Carmen, secretario provincial de UGT, animó a la manifestación indicando que "cuando la gente sale a la calle, lo que en principio era un "no" puede convertirse en un "sí"". Del Carmen tomó para ilustrar su razonamiento el ejemplo de los pensionistas, que "saliendo a la calle han conseguido mejoras en sus ingresos". El representante de UGT aseguró además que "hay que salir a la calle para que los partidos políticos dejen de engañarnos. No todo va de maravilla, como repiten desde el Gobierno. Las cifras oficiales dicen que no", apostilló recordando los malos datos de la EPA, que han dejado 1.300 parados más en un año en la provincia. "Basta ya de promesas que nunca se cumplen, queremos medidas reales", aseguró del Carmen.

Como ya avanzó este diario, la manifestación de este año saldrá a las doce del mediodía de la avenida de Requejo, frente al Hospital Virgen de la Concha. Desde ahí discurrirá hasta la Plaza Mayor. "Exigiremos una mejor sanidad frente al hospital y una mejor educación frente a la universidad", aseguraron los representantes sindicales. La protesta concluirá en la Plaza Mayor, donde los líderes de UGT y CC OO leerán un manifiesto.