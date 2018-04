Carrascal se ofrece a para organizar el mercadilo de los martes "al estilo portugués"

Apenas tres días han bastado para que al mercadillo de los martes le salgan novias. El Ayuntamiento de Zamora informaba el pasado martes de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo declaraba nulo de pleno derecho el desarrollo de la cita ambulante en el barrio de Vista Alegre al carecer de la pertinente ordenanza reguladora. Un asunto dirimido en base a la denuncia presentada por una comunidad de vecinos de la zona y que solo unas horas después ha encontrado respuesta en el polo opuesto de la ciudad. La asociación de vecinos de Carrascal se ha ofrecido a organizar el mercadillo si es que en Vista Alegre no lo quieren. Entre sus razones, la generación de beneficios para el barrio, el mantenimiento de puestos de trabajo y la revitalización de la zona. Carrascal quiere un mercadillo "a la portuguesa" y así lo han explicado.

La candidatura de Carrascal para celebrar el mercadillo de los martes apunta hacia la tradición. "Lo que ofrecemos es una visión diferente de lo que es el mercadillo", indican los responsables de la asociación vecinal. "El mercadillo no consistiría en llenar una plaza de puestos, sino de hacer un barrio-pueblo mercado, que genera más atractivo", añaden. "Miranda do Douro o Valença do Minho serían un ejemplo a seguir y nos encontramos en un sitio que se encuentra a tan solo cinco kilómetros del centro de Zamora", expresan los representantes.

Es precisamente la distancia entre Carrascal y el núcleo urbano un asunto que podría preocupar de cara a tomar la decisión. Por eso, los vecinos argumentan. ¿Que Carrascal está lejos? Tanto como La Aldehuela, Vista Alegre o el Ruta de la Plata. En todos estos sitios hay que coger un autobús para ir", señalan. En contrapunto, este barrio ve oportunidades para crecer. "Como asociación de vecinos, estamos plenamente convencidos de que en nuestro barrio el mercadillo solamente generaría beneficios, puestos de trabajo servicios y revitalización. Las molestias se irían limando con buena voluntad y cooperación por todas las partes implicadas", comentan.

El ofrecimiento de Carrascal, no obstante, está acompañado de una reflexión: "Consulten a las asociaciones de vecinos, porque seguro que saldrá más de una que quisiera acoger este mercadillo".