San Damián achaca la sentencia contra el mercadillo a "la modorrería" de Guarido

"El empecinamiento y la modorrería de Guarido y Strieder han provocado esta situación; ambos se empeñaron en llevar el asunto del mercadillo sin tener en cuenta ni a los vecinos ni a los funcionarios". De esta manera, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián, valora la sentencia que ha terminado por declarar ilegal el mercadillo de los martes en la capital por carecer de la pertinente ordenanza municipal de venta ambulante. La líder del PP en la ciudad ha decidido ofrecer su postura "porque Guarido no ha dicho toda la verdad". Para San Damián, es importante destacar que la sentencia no solo afecta a la cita de los martes en Vista Alegre, sino también al rastro-trueque de Viriato o a los mercados ecológicos. "Todos son ilegales porque no hay instrumento jurídico que regule la venta ambulante en la ciudad", ha señalado la portavoz.

Clara San Damián realizó estas declaraciones antes del inicio de la sesión plenaria celebrada ayer en la Casa de las Panaderas. El Partido Popular se había mostrado siempre en contra de la actual ubicación del mercadillo y así lo recordó su portavoz. "Desde el minuto uno estuvimos con los vecinos y con la defensa de su legítimo derecho de, al menos, sentarse con el equipo de Gobierno para tratar la situación", expuso. "Ahora hay una sentencia que declara nula esa ubicación porque no hay una ordenanza que regule la venta ambulante. Y tenemos dos problemas: una asociación de vecinos que ha sido ninguneada y un colectivo de más de 200 vendedores ambulantes en situación de indefensión y con incertidumbre", añadió. "Por eso exigimos que se trabaje en una ordenanza que garantice a los vendedores ambulantes ejercer su profesión, que se temple los ánimos con los vecinos enfadados y que se lleve a cabo el procedimiento con los informes favorables", comentó.

El Pleno celebrado en la jornada de ayer en el Ayuntamiento de Zamora, además, aprobó un paquete de inversiones sostenibles por valor de 11 millones de euros con el voto unánime de los 25 concejales de la Corporación. Un acuerdo que no fue óbice para que la propia Clara San Damián y Miguel Ángel Viñas protagonizaran un rifirrafe sobre cuestiones del pasado, del presente y del futuro en materia de promesas electorales, proyectos inacabados y lentitud en la gestión municipal.

La concejala no adscrita, Cruz Lucas, mostró además su descontento por lo que considera una "falta de información" para ejercer su condición de concejal, al no haber recibido en tiempo y forma las mociones llevadas a Pleno por no poder acudir a la Junta de Portavoces. "Se arreglará", aseguró el alcalde.