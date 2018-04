El primer MIR que elige Zamora

Sergio Martín Blanco ha sido el primer médico interno residente que ha elegido plaza en Zamora en la actual convocatoria que prosigue aún en el Ministerio de Sanidad con el acto de adjudicación de puestos. Sergio Martín es un zamorano de 24 años, a punto de cumplir 25, que se formó en la facultad de medicina de Santiago de Compostela y aprobó el MIR con el número 2.541, con el que ha podido elegir la plaza de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Complejo Asistencial de Zamora, un centro que si de algo carece es precisamente de traumatólogos.

"Traumatología es una especialidad que me llamó la atención desde siempre, quizá porque he tenido patología de rodilla. Es cierto que durante la carrera tomas contacto con otras asignaturas que también te gustan, como Digestivo o Pediatría. Pero cuando roté en Santiago de Compostela por Trauma se me despejaron las dudas. Y la verdad, durante el MIR lo tenía bastante claro".

Aunque la elección de una plaza del MIR "es una lotería", debido a la variación que se puede dar de un año a otro, con el número de orden que tenía y las posibilidades que a priori se le presentaban centró sus opciones en lograr alguna plaza en Galicia o en Castilla y León cerca de casa. Tuvo mala suerte, ya que su primera opción, Traumatología en Salamanca "me la quitó el que eligió tres puestos antes de mí". Al terminarse otras opciones en Galicia y Castilla y León optó por Zamora, un servicio que en principio le da buenas sensaciones. "Teniendo en cuenta mi número, este año se han acabado más pronto que nunca las plazas de Traumatología en los hospitales que me interesaban de Castilla y León y Galicia".

Me acerqué al hospital a verlo cuanto terminé el MIR y estuve hablando con el R1 (el residente de primer año), me estuvo contando cómo funcionaba el servicio, que tiene mucha demanda de trabajo y la verdad es que me resultó atractivo, me gustó lo que me contaron y las rotaciones que tenía. "Hay mucho movimiento". Una de las ventajas de un hospital pequeño como el de Zamora es que al ser el único residente de primer año "puedes tener más atención de los adjuntos y operar más". Y es que Traumatología es una especialidad con muchísima carga quirúrgica. "En principio sí me gusta el quirófano", confiesa Sergio Martín.

Además han elegido plaza del EIR (enfermera interno residente) María Victoria Pineda Buendía, que hacía el puesto 993, en Salud Mental de Zamora y en el PIR (psicólogo interno residente) Maite Salvador Arroyo, que se formará como psicóloga clínica en Salud Mental de Zamora. En los próximos días se irán adjudicando el resto de las plazas MIR, nueve de médico de familia y una por cada especialidad hospitalaria: Anestesiología y Reanimación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Radiodiagnóstico, Psiquiatría y Obstetricia y Ginecología.