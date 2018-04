"La filosofía de ayuda es permanente en San José Obrero"

Tiene 23 años y hoy se estrena como pregonero y presidente de la Asociación Vecinal Desarrollo Comunitario San José Obrero. Desde este viernes, el barrio está en fiestas.

- ¿Nervioso?

-No, nervioso no. Aunque es cierto que en marzo, cuando yo entré a la directiva, dudábamos de que este año hubiera fiestas porque no había nada preparado. Las fiestas son por y para el barrio y si no hay "para", es decir, no hay gente, peligran. Los que estábamos implicados no podíamos llevarlo todo, son muchas cosas. Pero menos mal que un grupo de jóvenes se involucró, repartimos las tareas y al final hemos conseguido sacar las fiestas adelante. Ahora ya solo queda disfrutar y aprender de año en año escuchando a la gente.

- Pide la implicación de los vecinos incluso en el saluda del programa de fiestas.

-Claro. Hoy en día la gente desconfía de la asociación de vecinos por algunos problemas que arrastramos y es normal, pero las cosas se están empezando a hacer bien, la gente lo va a empezar a ver y lo que pedimos es que la gente se vuelva a acercar y a confiar porque al final el desarrollo comunitario del barrio depende de las manos de los vecinos. Yo no puedo hacer todo el trabajo y tampoco lo puede hacer la junta directiva, somos todos, es necesario. En las fiestas no podemos estar todos dentro de la caseta, no podemos estar todos montando? necesitamos manos.

- Pese a esa falta de implicación, en el programa aparecen más de un centenar de patrocinadores?

-Hay que partir de que es San José Obrero. La filosofía de ayuda está muy establecida en este barrio. Tenemos el ejemplo de la cocina solidaria. Esa filosofía está permanente pero hay que regarla, hay que darle argumentos para que siga naciendo. Al final, si tú no le das al barrio, el barrio no te va a dar. Pero eso sí, en el momento en el que tú siembres, vas a recoger los mejores frutos. Y eso se puede ver en el ejemplo de los patrocinadores. Pero no nos tenemos que quedar ahí, hay que darles más argumentos para que sigan creyendo en nosotros o para que en muchos casos vuelvan a creer otra vez.

- Volver a creer pese a las deudas contraídas.

-Ahora mismo tenemos varias fuentes de ingreso como los patrocinadores, la caseta de Valderrey o la propia caseta de San José Obrero gracias a las cuales generamos superávit. Si además el tiempo nos acompaña y durante las fiestas generamos beneficio, lo invertiremos en esa famosa deuda con el Ayuntamiento que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo.

- Una deuda que pesa mucho.

-Sí, pero la realidad es que por medio de hacer talleres y volver a atraer a la gente para que colabore, irá aumentando ese superávit y la deuda se quedará en nada, seguro.

- ¿Cuál será el mensaje principal de su pregón?

-Voy a intentar que la gente se quede con que es otra etapa en el barrio, ahora mismo la asociación de vecinos goza de cierta estabilidad económica. Es el momento de invertir en el barrio y volver a traer talleres, como por ejemplo el de sevillanas. También quiero transmitir el mensaje de que estamos abiertos a cualquier tipo de disponibilidad y solicitud del barrio. La etapa de la asociación de vecinos ha cambiado. A la anterior le ha tocado vivir una etapa bastante difícil en la que tuvo que lidiar con ese problema de cara y se tuvieron que involucrar hasta ciertos niveles muy personales para poder seguir adelante. Mi mensaje es que tienen que volver a confiar en nosotros.

- Véndanos las fiestas.

-Vamos a intentar que sean unas fiestas para el mayor número de gente, para el mayor número de gustos. Al final es de lo que se trata, no cerrarnos solo a un sector. Nos tenemos que abrir a nivel de actividades o estilos musicales para que las fiestas sean del gusto del mayor número de personas posibles.

- ¿Novedades?

-El domingo celebramos un vermú con música reggae en tributo a Bob Marley y hoy por la noche hay discomóvil. Durante muchos años la gente de San José Obrero siempre ha demandado orquestas, pero había que probar cosas distintas para ver qué tal funcionan.

- También hay un concierto en memoria de Ángel Bariego.

-Sí, lo celebramos por el primer aniversario de la plaza que lleva su nombre. Sus allegados ofrecerán el concierto y desde la asociación repartiremos pastas y limonada de forma gratuita para todos aquellos que se acerquen tras acabar la manifestación del 1 de mayo.

- Precisamente este año la manifestación cambiará de punto de partida a Los Bloques.

-Sí, seguramente que haya gente a la que le cueste más subir hasta el barrio pero bueno, como Ángel Bariego es reconocidísimo y admirado en el barrio siempre vamos a estar ahí.

- Su recuerdo no se olvida.

No, de hecho en mis primeros días, cuando entré y empecé a conocer a la gente, siempre le mencionaban. "Ah, tú, gente joven con ilusión como? Ángel Bariego", me decían. O "tienes que hacer esto como? Ángel Bariego". Siempre era como, como, como? Ángel Bariego. Es el ejemplo.