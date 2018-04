"Una dieta baja en sal debe llevar un máximo de una cucharadita de café"

El profesor de la Escuela de Enfermería Jesús Gallego explicó que una dieta normal suele llevar entre 10 y 15 gramos de sal, mientras que una baja en sal debe tener menos de seis gramos al día, "el equivalente a una cucharadita de café (no de postre)". En las etiquetas hay que fijarse que los productos tengan menos de 0,5 gramos (500 miligramos) por cien gramos de producto. Para suplir la falta de sal en las comidas, Gallego recomendó no usar sal de cocina, y sí aceite de oliva, vinagre, limón, ajo, cebolla o especias y hierbas aromáticas para aliñar los platos y no echar tanto en falta la sal. "Prohibidas las bebidas alcohólicas y carbonatadas o los medicamentos efervescentes", dijo el especialista. Y cuidado con la ingesta de líquidos, porque no es verdad que sea bueno atiborrarse de agua.