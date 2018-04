"Busco motivos en forma de canción para provocar la sonrisa en la gente"

La cantante Rosana regresa a Zamora, donde actuó hace ya varias décadas. En esta ocasión pisará el Teatro Ramos Carrión hoy viernes a las 21.00 horas dentro de la gira "En la piel de la memoria", nombre que da título a su último trabajo discográfico.

-¿Qué ha preparado para su vuelta a Zamora?

-Hemos preparado un concierto que es una mezcla, aproximadamente al 50%, entre lo que es la presentación de nuevo álbum y un puñado algo amplio (risas) de temas que vienen conmigo desde que saqué mi primer disco. Con todo esto nos situamos en el escenario y desde ese momento estamos atentos para que el público disfrute. Sobre el escenario estaremos cinco personas, batería, bajo, guitarra, teclados y yo con mi guitarra. Esta formación musical a veces es eléctrica y otras veces es acústica. En el concierto se pasea por varios momentos más íntimos, más divertidos... para ofrecer distintos registros a los asistentes. Combinamos conciertos en recinto como los teatros, como es el caso de Zamora, con recitales en estadios.

-Y, ¿cuáles prefiere?

-Son distintos. Es algo que combino desde mi primera gira porque necesito cambiar de formato y la manera de encontrarme con el público. Además, en cada nueva gira los arreglos de las canciones son distintos porque necesito continuamente ir cambiando. Soy culo de mal asiento. (Risas). Me gusta divertir a la gente y estoy constantemente buscando motivos en forma de canción para provocar sonrisas. Es un planteamiento que tiene que ver con mi esencia y con mi filosofía de vida y con quién soy.

-Este pensamiento está muy presente "En la piel de la memoria".

-Del todo. En este álbum hablo de la libertad que tiene la piel para decidir, sin que le afecte la cabeza, y para emocionarse. Cuando el vello se nos eriza no lo puedes controlar y eso es algo que tenemos en común todos y nos ocurre independientemente de nuestro idioma, credo o lugar de residencia. El "pelómetro" me hizo darme cuenta que cada vez hay más cosas que nos unen en un mundo en el que parece que hay muchos empeñados en poner fronteras y en dividir. Cada día lucho por mostrar que hay más cosas que nos unen que nos separan.

-Sus nuevas canciones aluden a vivencias que hemos podido experimentar cualquiera.

-Cuando hablas de emociones, cuando cantas sentimientos y los suelta al aire, la historia que estás verbalizando tiene tantos protagonistas como personas que la escuchan. Al final esa es la bonita finalidad de una canción que empieza siendo mía, pero acaba siendo nuestra.

-Usted es una enamorada de las pequeñas cosas.

-Totalmente. El hecho de haber normalizado la respiración hace que no seamos conscientes de que ese aire que respiramos nos da la vida. Hay cosas a las que no les damos importancia porque las tenemos. Soy una enamorada de esas cositas insignificantes y chiquititas que uno no puede comprar de ninguna manera.

-Lleva más de 20 años divirtiendo al público. Mirando hacia atrás ¿qué queda de la Rosana del inicio de su trayectoria?

-Pues queda realmente todo porque definitivamente soy un desastre que lo único que hace es ir viviendo cada día (risas). Mi esencia sigue igual. Evidentemente los años van pasando y uno va físicamente cambiando, pero la esencia es la misma. Sigo empeñada en hacer sonreír a la gente a través de la música y además la vida me va regalando más momentos de esos, por lo que intuyo que lo mejor está todavía por llegar.

-Quizá muchos de esos momentos los está teniendo a través de su implicación en el concurso televisivo de talentos "La voz kids".

-Esos momentos son increíbles. Es una emoción agridulce. Es ver en tan poco espacio y juntas una lágrima de pena y una lágrima de alegría. Es toda una experiencia que no imaginaba tan intensa. Yo nunca había visto el programa porque cuando lo habían emitido estaba fuera de España. En el primer programa se me pudo ver totalmente perdida porque descubrí muchísimos detalles que desconocía. Es una experiencia muy bonita porque siempre donde está la música hay magia y si a eso le sumas los niños... se multiplica hasta el infinito. La actitud que le ponen todos niños, independientemente de como cante, es una gran lección que tenemos que aprender.