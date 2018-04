El juzgado sitúa al mercadillo fuera de la ley y obliga a regularlo con una ordenanza

El mercadillo que se celebra los martes en el Alto de los Curas es ilegal. No por la ubicación escogida ni porque carezca de los servicios sanitarios o de seguridad pertinente. Está fuera de la ley porque el Ayuntamiento carece de una ordenanza que lo regule, norma que tendrá que elaborar y aprobar. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo obliga al Ayuntamiento a que realice los trámites necesarios para la aprobación de la ordenanza y declara que las bases reguladoras que se aprobaron en el Pleno de septiembre del año 2016 no pueden sustituir a dicha ordenanza aunque, como recordó ayer el concejal Christoph Strieder, el proceso que se ha seguido para su aprobación es idéntico.

La cuestión nace del litigio presentado por los vecinos del Alto de los Curas, contrarios a que la actividad se celebre en su zona. Con todo, la sentencia no entra a valorar la ubicación del mercadillo, aseguró Guarido. Lo que se dice es que Zamora no tiene una normativa que regule la actividad, y la situación sería la misma se celebrase donde se celebrase.

La situación, que ahora cristaliza en una sentencia, no es nueva. De hecho, el Procurador del Común ya alertó de que el mercadillo era ilegal en abril del año pasado. La última ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Zamora para regular la venta ambulante data, recuerda el alcalde, del año 1996 y dice que el mercadillo se celebra en el barrio de La Horta. Con la ley en la mano, esa sería la ubicación válida y todas las posteriores -terrenos de Renfe, Ruta de la Plata e Ifeza- tienen los mismos problemas que ahora se ponen sobre la mesa con el Alto de los Curas.

Lo más cerca que el Ayuntamiento ha estado de aprobar una normativa válida para regular la venta ambulante fue en verano del año pasado. En el Pleno de septiembre -en el contexto de la "crisis de gobierno" que se abrió tras la renuncia de José Luis Gómez, la entrada de la socialista Adoración Martín al Pleno y el reparto de concejalías- la ordenanza presentada por el equipo de Gobierno no logró alcanzar la mayoría del Pleno al abstenerse los socialistas. Guarido recordó la situación y repartió culpas. "Hace meses que esta situación podría estar arreglada. En el Pleno unos votaron en contra con una alternativa, como Ciudadanos con su propuesta con el Ruta de la Plata. Otros por fastidiar, el PP. El PSOE sabrá las razones que les llevaron a no votar a favor. Dijeron que no les había llegado la documentación cuando ya figuraba en los ordenadores de todos los concejales al usarse el expediente electrónico". Consecuencia: que IU se quedó sola y la ordenanza no salió adelante. "Cada cual con su responsabilidad", apuntó el alcalde.

El Ayuntamiento va a "aprovechar" la sentencia para reubicar parte del mercadillo. La idea es que los vecinos de la calle Burgos, los que en principio están más molestos con la actividad, tengan una situación más cómoda. El equipo de Gobierno piensa en una alternativa que es establecerlo en un tramo de la calle Antón de Centenera que no está asfaltado y que "se tendría que acondicionar", la parte de la calle que sale de detrás del convento. No obstante, Guarido pide al resto de partidos que aporten propuestas y que, si alguna cuenta con más votos a favor que la que hace IU, su partido "se abstendrá" para que la ordenanza salga adelante y la venta ambulante cuente con una normativa válida. El equipo de Gobierno convocará de urgencia la Comisión Informativa de Comercio para dar cuenta a los grupos de la situación actual. En principio el Ayuntamiento "no recurrirá la sentencia", algo que en todo caso pueden cambiar si los servicios jurídicos del Consistorio lo estiman pertinente.