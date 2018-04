Los presupuestos participativos echan a andar con una partida de 400.000 euros

Los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Zamora iniciaron ayer -oficialmente- la recogida de propuestas para las cuentas del año 2019. Los ciudadanos, que deben tener una cuenta de correo electrónico y estar empadronados en la capital zamorana, podrán lanzar sus propuestas a través de Internet hasta el próximo 13 de mayo. Las ideas deben presentarse a través de la web zamoraparticipa.com y ahí se someterán a los votos de los ciudadanos dados de alta en la plataforma. Las que tengan más votos serán sometidas a la consideración de los técnicos municipales y del equipo de Gobierno para, si procede, ser incluidas en los presupuestos municipales del año que viene.

El Ayuntamiento ha dividido la ciudad en cuatro zonas con un presupuesto para cada una de 75.000 euros, lo que eleva el total a 300.000. A mayores se ha dotado con 100.000 al apartado destinado a proyectos que afecten a toda la ciudad. Es un cincuenta por ciento más que el año pasado, según los datos que maneja el propio Ayuntamiento.

El concejal de Participación Ciudadana, Christoph Strieder, adelantó además que los funcionarios municipales atenderán, en las oficinas de la calle Santa Ana, a los ciudadanos que deseen participar pero que, por uno u otro motivo, no tengan acceso a Internet o no sepan manejarlo. Esta medida va destinada precisamente a los zamoranos de más edad, ya que la experiencia del año pasado mostró que el canal de participación abierto vía online era utilizado fundamentalmente por los ciudadanos más jóvenes. "No queremos que nadie que tenga ideas que aportar se quede sin hacerlo por no tener acceso a Internet", vino a resumir Strieder. "Hay que facilitar que la ciudadanía participe". Como el año pasado, los ciudadanos que hayan lanzado sus propuestas a través de la web podrán presentar la idea a los vecinos de Zamora en un foro que se organizará, posiblemente, en el Palacio de La Alhóndiga.

Strieder confirmó que el Ayuntamiento cuenta con "la versión más actualizada" del programa "Consul", impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y cedido a otras capitales de provincia, entre ellas Zamora, para que fomenten la participación de los ciudadanos en las inversiones municipales.

De otro lado, Strieder recordó que durante las últimas semanas se está dando un impulso a las propuestas recogidas a través de Internet y que fueron incluidas en las cuentas de este año. Entre otros, el concejal enumeró el arbolado en varias calles del barrio de Los Bloques, el embarcadero en el barrio de Carrascal o el proyecto de muralismo del barrio de La Lana.

Tratamiento de residuos

De otro lado, el equipo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer el padrón fiscal por la recogida y tratamiento de residuos sólidos. En total son 41.867 recibos, ya descontados los garajes y trasteros, exentos del pago de la tasa de basuras por decisión del actual equipo municipal -esto suponía alrededor de 20.000 recibos- como recordó José Carlos Calzada, concejal de Recaudación. El Ayuntamiento prevé ingresar un total de más de 2,36 millones de euros por este recibo. El periodo de pago voluntario se abre en próximos días -el cuatro de mayo- y se cierra el cinco de julio. Los contribuyentes que tengan el pago domiciliado verán el cargo en cuenta el seis de junio.

Por último, también se aprobó la liquidación de la tasa por consumo de agua del primer bimestre de este año. En total supone unos costes para los ciudadanos de 659.000 euros.