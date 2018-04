"Quiero que el lector disfrute con mis novelas lo mismo que yo escribiéndolas"

Fredy Vacas Montero acaba de publicar su segunda novela, un texto que lleva por título "La duquesa errante".

-¿Qué le mueve a escribir esta nueva novela?

-Yo fijé con anterioridad mi atención en el medievo y en la Peste Negra y me propusieron si podía hacer otro tipo de novela que no fuera novela histórica. Fue un reto, pero quería afrontarlo. Yo recordaba una historia que me contó mi abuela de un familiar lejano que había sido una duquesa a quien a principios del siglo XX se había sucedido una serie de acontecimientos.

-Por lo que dice el germen de la trama es real.

-Sí, pero hay mucha ficción alrededor. El punto de inicio es real, pero todo lo demás es de mi cosecha. Fui tirando de ese hilo argumental durante casi dos años porque pretendía escribir un texto que gustara y que se ajustara a la realidad. Me he documentado mucho sobre la situación de este país en los años 20, momento en el que se ambienta, una época muy convulsa social y políticamente.

-La protagonista de su novela es una mujer ¿por qué?

-Porque creo que a la mujer hay que darle una mayor relevancia. La protagonista vive una época muy dura, es muy luchadora y al mismo tiempo muy romántica. Muchas veces se piensa que la mujer solo puede desarrollar una faceta cuando puede desde ocuparse de la casa, ser una romántica y una excelente profesional porque las mujeres tenemos un enorme potencial. Todo esto lo quiero reflejar en la protagonista, en Rosa. Además, en la novela aparece la sociedad del momento, de una extrema pobreza y una gran riqueza porque era un mundo sin clase media. A mayores en un momento dado de la historia a la protagonista le acusan de algo que no ha hecho y se va a Marruecos en plena Guerra del Rif, por lo que también está reflejado este otro ámbito.

-En el libro aparecen personajes que pueden recordar a figuras históricas del momento.

-En el libro aparece el personaje del militar Millán Astray, pero no con este nombre. Introduzco a este hombre porque me gusta mucho la legión y como él se iba a Marruecos y también la protagonista, los enlacé.

-En esta ocasión ha optado por un texto donde prima el diálogo.

-Hubiera sido mucho más fácil escribir amplias descripciones, pero para mí una novela dialogada suponía todo un reto. Cuesta mucho más crear un diálogo entre los personajes y que se enfrenten teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. Te tienes que meter en la piel de cada uno de los personajes.

-También recurre a capítulos muy cortos con lo que logra un ritmo muy ágil.

-He empezado a estudiar Filología Hispánica a través de la UNED y mis profesores me han dado unas pautas y consejos. Estas bases que he recibido me han ayudado a enfrentarme al reto de esta novela.

-Emplea un lenguaje sencillo.

-Yo he hecho porque quiero que mis escritos lleguen a todo el mundo. No recurro a un lenguaje rimbombante porque quiero que mis novelas sean cercanas y accesibles para todos los lectores. Quiero que el lector disfrute con mis novelas.

-¿Usted disfruta escribiendo?

-Sí, mucho. Para mí escribir lo es todo. Ya siendo niña ya recibí un premio por un poema que escribí.

-¿Prosigue escribiendo poesía?

-No, la dejé aparcada, aunque debo de confesar que es un género que me gusta mucha leer porque me llega al alma, mientras que una novela es quizá más humana. Me apasiona la lectura. Leo al mes unos seis libros y hasta a textos malos, les saco algo bueno. Creo que un libro tiene que tener una trabajada trama.

-¿"La duquesa errante" la presentará públicamente?

-Hoy y mañana estaré en uno de los puestos de los libreros y la presentaré en dentro de la Feria del Libro.

-Las peripecias de esta noble, ¿podría tener una segunda parte?

-Podría, pero no sé si tendrá. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, aunque yo discrepo y para prueba el Quijote. En estos momentos sigo escribiendo, pero textos que no tienen nada que ver con esta novela.