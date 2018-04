La comunicación asertiva, clave con los pacientes de TDAH

"A todas las personas nos gusta sentirnos escuchadas pero sobre todo sentirnos importantes nosotros, no lo que estamos contando". Partiendo de esta premisa, la didáctica conferencia impartida por el dúo formado por Daniel Patiño y Javier Estévez abrió ayer en el Teatro Ramos Carrión la V Semana Zamorana de TDAH, organizada por la asociación zamorana Azadahi y centrada este año en la familia y el colegio.

Apodados como Paty y Javi, los dos integrantes de la Unidad Focus, centro especializado en TDAH de A Coruña, desvelaron algunos de los "ingredientes, técnicas y recetas" de la comunicación asertiva a fin de fortalecer las habilidades sociales y favorecer las relaciones entre familiares y profesorado con aquellos que sufren este Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Tal y como explicaron, a diferencia de la comunicación agresiva (basada en el miedo) o la comunicación pasiva (basada en la evitación y el escape), la comunicación asertiva se apoya en el respeto y en la confianza para expresar opiniones e incluso sentimientos de una forma "franca, amable, abierta, directa y adecuada sin atentar contra los demás".

Así, ingredientes como la emoción y la validación o técnicas como la mayéutica o la escucha activa, desde preguntas parafraseadas hasta el lenguaje corporal empático -sin caer en los errores de hablar de más o dar consejos- fueron algunos de los trucos explicados y puestos en práctica con el público asistente a través de técnicas como el "mensaje yo" o el "banco de niebla". "Muchas veces creemos que la comunicación nos sirve para que se hagan las cosas como yo quiero y esto no funciona así, la comunicación sirve para entendernos y muchas veces cuando nos entendemos, aceptamos que las cosas serán de otra manera a cómo yo en un principio quería. Creedme, no conozco a ninguna persona a la que su pareja le haya dejado porque no hacía su cama", apuntaba el psicólogo Estévez.

Tras esta primera jornada, que también contó con la actuación del cuarteto Berdión y la proyección del corto "Todos somos Malala", la programación continuará el próximo miércoles 25 de abril con la conferencia "Un paso más en la red de apoyo: trabajadores y educadores sociales" que tendrá lugar en La Alhóndiga a partir de las 19.00 horas.