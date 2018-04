Zamora 10: "No sabemos si lo que hacemos es bueno, pero es seguro que no es malo"

"No sabemos si lo que hacemos es bueno o si tendrá resultado, pero tenemos claro que no es malo. Y si no es malo, solo pedimos que nos dejen trabajar". La frase la ha pronunciado Francisco Prieto Toranzo, gerente de Zamora 10. La plataforma cumple un año de vida desde su presentación en sociedad en el Teatro Ramos Carrión y lo hace a sabiendas de que lo que durante este tiempo se ha propuesto, no ha gustado a las altas instancias de la provincia. "Molestamos", afirma Prieto Toranzo, quien ha pedido a las administraciones locales, provinciales y regionales que se impliquen más en el futuro de Zamora, al tiempo que ha negado categóricamente que el objetivo de esta iniciativa sea desembocar en política en las próximas elecciones de 2019.

Zamora 10 celebra su primer aniversario con una declaración de intenciones. "Durante todo este tiempo se han referido a nosotros como "plataforma empresarial". Creemos que es el momento de que se nos empiece a conocer como "plataforma ciudadana", porque hemos dado voz a la sociedad zamorana", declara Prieto Toranzo. "A lo largo de este tiempo hemos celebrado más de 30 reuniones de grupos de trabajo, hemos aglutinado a 200 profesionales que trabajan desinteresadamente por el futuro de esta provincia y tenemos en la agenda proyectos que deben cambiar el rumbo de este territorio", indica.

Diez proyectos de liderazgo dieron nombre a esta iniciativa y la evolución de todos ellos ha sido desigual. "Algunos, como el románico o el Mercado de Abastos, apenas se han movido", explica el gerente. "No obstante, nuestro gran éxito ha sido la puesta en marcha del proyecto de la Escuela Nacional de Industrias Lácteas, que va para adelante y la próxima semana estaremos en Madrid para avanzar en este proyecto", añade. "El Museo de Baltasar Lobo también ha avanzado. Algunas organizaciones no están de acuerdo con nuestra solución y podemos proponer otra, pero no vamos a dejar que el legado permanezca otros 20 años encerrado en un sótano", advierte Prieto Toranzo.