La política "pragmática" de Ciudadanos da luz verde a las inversiones sostenibles

Tenían dos opciones: paralizar las inversiones o aportar más propuestas. Y ante esta disyuntiva, el partido se decantó por la segunda alternativa.

Ciudadanos Zamora votó ayer a favor de las inversiones sostenibles del Ayuntamiento de Zamora durante la comisión de Hacienda y volverá a hacerlo durante el Pleno municipal del próximo jueves. Así lo anunció ayer el portavoz Francisco José Requejo quien, acompañado por Reyes Merchán, se congratuló de la posición "constructiva" adoptada por la formación naranja.

"Teníamos dos opciones: o no apoyarlos y paralizar las inversiones o tomar la iniciativa y conseguir mejoras para nuestra ciudad y escogimos la segunda. No miramos colores, miramos iniciativas que mejoren la vida de nuestros vecinos", argumentó Requejo.

Desde Ciudadanos Zamora recordaron la importancia de los aspectos "pragmáticos" de la política como tener "altura de miras" por el bien común de la ciudadanía a diferencia de otros partidos. "Algo tan sencillo a veces resulta imposible que lo comprendan algunos partidos que solo están acostumbrados a la confrontación permanente y a no llegar a acuerdos. Nosotros tenemos claro el camino y no nos vamos a desviar de él", destacó.

Así, entre las iniciativas planteadas por C's e incluidas en el listado de inversiones sostenibles que acometerá el Ayuntamiento de Zamora figuran la reparación y la mejora del campo de hierba artificial de los anexos del Ruta de la Plata así como la reposición de aceras de la avenida Cardenal Cisneros. En este punto, Requejo apeló a la Subdelegación del Gobierno "para que sea flexible y no piense en clave electoral" priorizando los intereses generales y la incorporación del demandado carril bici.

Entre las medidas incluidas a instancias de Ciudadanos también aparece el cambio del alumbrado de San Torcuato, no solo para dotar a la calle de mayor iluminación sino también para hacerla más atractiva desde un punto de vista "estético". Asimismo, también se contempla la mejora del pavimento de la vía así como otras actuaciones en la popular zona de Los Lobos.

Además, en relación al firme, la formación naranja recordó que en las nuevas actuaciones de asfaltado también se recogen las peticiones vecinales transmitidas durante la ronda de reuniones mantenidas no en vano con los representantes de los barrios.

No obstante, otras propuestas como la instalación de un techo retráctil en la "chapuza" de la piscina Sindical o el soterramiento del cableado del casco antiguo no han prosperado, de ahí que desde Cs sostengan que aún quede mucho por hacer. "Pero lo que no vamos a hacer es parar inversiones que consideramos necesarias para la ciudad por actuar en clave electoral", reiteró Requejo.