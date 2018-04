Zamora 10 reclama "implicación real" a las administraciones

La plataforma Zamora 10 ha celebrado hoy su primer aniversario desde la puesta en marcha de la iniciativa con la petición a las administraciones para que desplieguen un "compromiso real" con los proyectos abordados por los empresarios de cara a conseguir "que esta provincia no se muera en un horizonte de 15 años".

El gerente de la plataforma, Francisco Prieto Toranzo, ha participado este viernes en un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que ha desgranado diferentes aspectos de la trayectoria de Zamora 10 a lo largo de este primer año de vida. "Nos presentamos con diez proyectos en cartera que han tenido una evolución desigual", ha señalado. "Algunos, como el románico o el Mercado de Abastos, apenas se han movido", ha explicado.

"No obstante, nuestro gran éxito ha sido la puesta en marcha del proyecto de la Escuela Nacional de Industrias Lácteas, que va para adelante y la próxima semana estaremos en Madrid para avanzar en este proyecto", ha expresado. "El Museo de Baltasar Lobo también ha avanzado. Algunas organizaciones no están de acuerdo con nuestra solución y podemos proponer otra, pero no vamos a dejar que el legado permanezca otros 20 años encerrado en un sótano", ha advertido.

MENSAJE A LAS INSTITUCIONES

Prieto Toranzo ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a las principales administraciones que pueden colaborar, como son el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León. "Todas están colaborando, sin más. Pero no nos vale con que vengan a las reuniones, sino que necesitamos una implicación real y escuchar críticas constructivas. Si un proyecto no les gusta, que nos lo digan, pero no perdamos más el tiempo", ha señalado.

"La época de los paños calientes ya ha pasado. Lo que necesitamos ahora es pedir las cosas con presión", ha ahondado. "Sabemos que un grupo como el nuestro molesta, porque queremos entrar en un círculo en el que se toman todas las decisiones que afectan a esta provincia. Pero seguiremos intentando colarnos en ese círculo para opinar todos los días, no cada cuatro años en las urnas", ha indicado.